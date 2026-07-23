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EU keurt omstreden overname van EA goed

Door Jolien Mauritsz
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De Europese Commissie heeft groen licht gegeven voor de overname van Electronic Arts. Een investeerdersgroep met onder meer het Saoedische Public Investment Fund wil de uitgever achter Battlefield, The Sims en EA Sports FC van de beurs halen in een deal van 55 miljard dollar. Volgens de Europese Commissie levert de overname geen mededingingsproblemen op. De toezichthouder stelt dat de impact op de markten waarin de betrokken bedrijven actief zijn beperkt blijft. De deal werd daarom goedgekeurd onder de normale fusieprocedure.

De investeerdersgroep bestaat naast het Saoedische fonds ook uit Silver Lake en Affinity Partners. Die laatste partij is de investeringsmaatschappij van Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump. Als de overname volledig doorgaat, wordt EA een privaat bedrijf. Eerder werd bekend dat het Public Investment Fund dan een belang van 93,4 procent in de uitgever zou krijgen. Daarmee zou het Saoedische fonds een nog grotere rol krijgen binnen de game-industrie.

Die groeiende invloed ligt al langer onder een vergrootglas. Het Public Investment Fund wordt voorgezeten door de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, die internationaal onder vuur ligt vanwege mensenrechtenkwesties en vermeende betrokkenheid bij de moord op journalist Jamal Khashoggi. Daarom klinkt ook de vraag of investeringen in grote gamebedrijven worden gebruikt voor culture washing. Oftewel: het oppoetsen van een imago via entertainment, sport en populaire cultuur.

EA Electronic Arts logo icon

Hoewel Europa de deal nu heeft goedgekeurd, is het daarmee nog niet klaar. In de Verenigde Staten hebben meerdere politici de Federal Trade Commission opgeroepen om de overname stevig te onderzoeken. De overname van EA mag van Brussel dus door, maar de discussie rond de deal is voorlopig nog niet klaar.

Bron: Game Developer
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 96 reviews 1458 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

The Rock heeft ook nog geen toestemming gegeven…

0
Avatar Ericattack
Ericattack
lvl8 Achievement Hunter
2 uur geleden

Semi criminele bende. Maar ik dacht dat dit allang rond was. Als ze nog kunnen dan zou ik als kopers zijnde meteen de stekker uit de deal trekken. Die 55 mrd verdien je nooit meer terug. En over een aantal jaren klap je met 5 man in 6 maanden een AAA titel op tafel door Ai, dus dan is deze 55 mrd letterlijk afgeschreven naar 0.

0
Avatar Sledge
Sledge
lvl11 Commander
3 uur geleden

Ik las eerst "EA keurt omstreden overname van EA goed".

1
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl12 Clout Farmer
4 uur geleden

€lectronic Anus

Poepbedrijf.

0
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl10 Deel van het meubilair
5 uur geleden bewerkt

Ik had al wat nieuwe, aangepaste game titels bedacht, maar die gaan nooit door de Gameliner keuring komen, ghehehe. Daarom maar een gouwe ouwe.

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1
Avatar Lonk
Lonk
lvl4 Reply Goblin
6 uur geleden

EA keurt omstreden overname van EU goed

0
Avatar Coola
Coola
lvl13 Meta Builder
6 uur geleden

EU keurt de afgelopen tijd veel goed.

Ze hebben Paramount x WB ook al goed gekeurd.

0
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl7 Checkpoint Jeugd
7 uur geleden

De zandbak investeert in echt voetbal én EAFC voetbal...
Overigens, toch jammer dat steeds meer voetballers die zandbak ingaan, had graag een Summerville bij een CL-club gezien.

1
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