EU keurt omstreden overname van EA goed

De Europese Commissie heeft groen licht gegeven voor de overname van Electronic Arts. Een investeerdersgroep met onder meer het Saoedische Public Investment Fund wil de uitgever achter Battlefield, The Sims en EA Sports FC van de beurs halen in een deal van 55 miljard dollar. Volgens de Europese Commissie levert de overname geen mededingingsproblemen op. De toezichthouder stelt dat de impact op de markten waarin de betrokken bedrijven actief zijn beperkt blijft. De deal werd daarom goedgekeurd onder de normale fusieprocedure.

De investeerdersgroep bestaat naast het Saoedische fonds ook uit Silver Lake en Affinity Partners. Die laatste partij is de investeringsmaatschappij van Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump. Als de overname volledig doorgaat, wordt EA een privaat bedrijf. Eerder werd bekend dat het Public Investment Fund dan een belang van 93,4 procent in de uitgever zou krijgen. Daarmee zou het Saoedische fonds een nog grotere rol krijgen binnen de game-industrie.

Die groeiende invloed ligt al langer onder een vergrootglas. Het Public Investment Fund wordt voorgezeten door de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, die internationaal onder vuur ligt vanwege mensenrechtenkwesties en vermeende betrokkenheid bij de moord op journalist Jamal Khashoggi. Daarom klinkt ook de vraag of investeringen in grote gamebedrijven worden gebruikt voor culture washing. Oftewel: het oppoetsen van een imago via entertainment, sport en populaire cultuur.

Hoewel Europa de deal nu heeft goedgekeurd, is het daarmee nog niet klaar. In de Verenigde Staten hebben meerdere politici de Federal Trade Commission opgeroepen om de overname stevig te onderzoeken. De overname van EA mag van Brussel dus door, maar de discussie rond de deal is voorlopig nog niet klaar.