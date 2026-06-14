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Everbloom staat komend jaar in bloei op pc en Switch 2

Door Rudy Wijnberg

Mocht je je ooit hebben afgevraagd waar pepers hun pittigheid vandaan halen of hoe koeien chocolademelk maken, speel dan geen Everbloom. De cozy farming-sim geeft namelijk antwoord op de vragen des levens, maar of die antwoorden allemaal kloppen, valt sterk te betwijfelen.

Farming-sim Everbloom komt in de lente van 2027 naar Nintendo Switch 2 en pc. Dat laat ontwikkelaar Torbie weten middels een sfeervolle trailer. In de game bouwen we onze eigen boerderij, sluiten we vriendschappen met dorpsgenoten en moeten we de magie van Everbloom stukje bij beetje terugbrengen. Dat kunnen we helemaal alleen doen, maar ook in co-op met drie andere spelers.

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Everbloom daagt spelers uit om met unieke combinaties bepaalde producten te creëren. Zo kunnen we pepers in brand steken om nog hetere pepers te krijgen, of koeien chocolade voeren om chocolademelk te produceren.

Everbloom verschijnt in de lente van 2027 voor Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Torbie
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Everbloom
Everbloom

Ontwikkelaar

Torbie

Uitgever

Fictions

Release

Lente 2027

Platforms

PC
NS2
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