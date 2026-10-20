Funcom reorganiseert na ontwikkeling van Dune: Awakening

Na de ontwikkeling van Dune: Awakening gaat Funcom reorganiseren. Dit betekent dat meerdere werknemers bij Funcom hun baan verliezen.

Nu Dune: Awakening sinds 22 september ook voor de console beschikbaar is, gaat Funcom zich focussen op het uitbreiden van zowel Dune: Awakening als Conan Exiles. Het plan is om beide games nog jarenlang uit te breiden met content- en gameplayupdates. Deze wisseling functioneert ook als het uitstappunt van Funcoms huidige CEO, Rui Casais. Aan het einde van dit jaar gaat hij opstappen en de positie doorgeven aan Scott Junior. Junior, de uitvoerende producent van Dune: Awakening, is gekozen wegens zijn live service-ervaring.

Als gevolg van deze wisseling gaat Funcom een periode van reorganisatie tegemoet. Omdat het produceren van post-launch, live service-content minder personeel vereist, verliezen meerdere werknemers hun baan. Hoewel Casais het spijtig vindt om ze te zien gaan, stelt hij dat het onmogelijk is voor Funcom om dezelfde hoeveelheid werknemers als tijdens de piekfase te behouden. Hoeveel mensen hun baan verliezen, gaat Funcom pas bekendmaken wanneer de reorganisatie is voltooid.

Hoewel steeds meer gameontwikkelaars ervoor kiezen om hun games langer te laten groeien door middel van live service-content, is het de vraag of deze zet wel verstandig is voor Funcom. Ben jij het eens met deze ontwikkeling of vind je het verstandiger voor Funcom om te beginnen aan de ontwikkeling van een nieuwe game?