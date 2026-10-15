Ga knus de herfst in met Hokko Spaces
Behoefte aan rust en schattigheid? Hokko Spaces past precies in dit plaatje. Via een nieuwe gameplaytrailer wordt de releasedatum van deze cozy sandbox-game uit de doeken gedaan.
Niks moet en alles mag in Hokko Spaces. Het gaat hier om een rustige sandbox-game met tools om levendige ruimtes te creëren voor de schattige, dierlijke personages die een leven opbouwen binnen de gebieden die jij ze aanwijst. Ze tuinieren, ze zoeken elkaar op en ze leven simpelweg hun nederige leventjes. Door creatieve bouwwerken neer te zetten, ontgrendel je steeds meer personages en kun je dus nog meer fantasierijke uitspattingen op de kaart zetten. Alleen diorama's en chille vibes; daar gaat ontwikkelaar Wonderscope Games Ltd voor. Klinkt dat als muziek in de oren? Check dan hieronder de trailer en knal de pre-order erin.
Hokko Spaces is beschikbaar vanaf 29 oktober 2026 voor de pc en Nintendo Switch.
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