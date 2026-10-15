Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Ga knus de herfst in met Hokko Spaces

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Behoefte aan rust en schattigheid? Hokko Spaces past precies in dit plaatje. Via een nieuwe gameplaytrailer wordt de releasedatum van deze cozy sandbox-game uit de doeken gedaan.

Niks moet en alles mag in Hokko Spaces. Het gaat hier om een rustige sandbox-game met tools om levendige ruimtes te creëren voor de schattige, dierlijke personages die een leven opbouwen binnen de gebieden die jij ze aanwijst. Ze tuinieren, ze zoeken elkaar op en ze leven simpelweg hun nederige leventjes. Door creatieve bouwwerken neer te zetten, ontgrendel je steeds meer personages en kun je dus nog meer fantasierijke uitspattingen op de kaart zetten. Alleen diorama's en chille vibes; daar gaat ontwikkelaar Wonderscope Games Ltd voor. Klinkt dat als muziek in de oren? Check dan hieronder de trailer en knal de pre-order erin.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Hokko Spaces is beschikbaar vanaf 29 oktober 2026 voor de pc en Nintendo Switch.

Bron: Team17
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5684 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Hokko Spaces
Hokko Spaces

Ontwikkelaar

Wonderscope

Uitgever

Team17

Release

29 oktober 2026

Platforms

PC
NSW
Lees meer
Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
2 uur geleden

Dit is dus een vervolg op Hokko Life?

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord