Noem het een hedendaagse David versus Goliath, maar de Braziliaanse Reddit-gebruiker Ordo_Liberal heeft het aangedurfd om het in een rechtszaak op te nemen tegen Xbox. Nadat Ordo_Liberal zijn gehackte account probeerde te herstellen, gaf Microsoft te kennen niets met de klacht te kunnen doen. Het advies van Microsoft om een nieuw account te openen en alle games opnieuw te kopen, was volgens Ordo ontoereikend, waarna de speler Microsoft voor het gerecht sleepte.

Ondanks het gebruik van two-factor authentication (2FA) lukte het een hacker toch om toegang te krijgen tot Ordo_Liberals Microsoft-account. Alle beveiligingsgegevens werden snel veranderd, waardoor de oorspronkelijke eigenaar niet langer toegang tot het account en de daarbij behorende inhoud had. Na het teleurstellende antwoord van Microsoft zocht de speler hulp bij PROCON, de Braziliaanse consumentenbond.

In Brazilië zijn consumentenrechten goed ingedekt. PROCON verschaft consumenten namelijk de mogelijkheid om zonder kosten kleinschalige zaken aan te vechten. In het geval van Ordo_Liberal was alle documentatie, zoals supportvragen, aantoonbaar eigenaarschap van het account en meer, al aanwezig. Dat weerhield Microsoft er echter niet van om twaalf advocaten in te schakelen om de claim van de Reddit-gebruiker aan te vechten.

Het resultaat was echter een no-brainer. Het Braziliaanse gerechtshof oordeelde al snel dat Ordo werd benadeeld door Microsoft en heeft de techgigant verplicht om het account binnen vijftien dagen te herstellen en ongeveer €350 aan schadevergoeding te betalen.

Uiteraard verliezen gamers vaker toegang tot hun onlineaccounts. Met het steeds verder digitaliseren van de game-industrie moeten we ook rekening houden met kwaadwillenden en dus de mogelijkheid om je account te verliezen. Doet een dergelijke zaak jouw visie op PlayStations besluit om te stoppen met fysieke media veranderen? Laat het weten in de reacties!