Gamer wint rechtszaak tegen bataljon Xbox-advocaten na gehackt account
Noem het een hedendaagse David versus Goliath, maar de Braziliaanse Reddit-gebruiker Ordo_Liberal heeft het aangedurfd om het in een rechtszaak op te nemen tegen Xbox. Nadat Ordo_Liberal zijn gehackte account probeerde te herstellen, gaf Microsoft te kennen niets met de klacht te kunnen doen. Het advies van Microsoft om een nieuw account te openen en alle games opnieuw te kopen, was volgens Ordo ontoereikend, waarna de speler Microsoft voor het gerecht sleepte.
Ondanks het gebruik van two-factor authentication (2FA) lukte het een hacker toch om toegang te krijgen tot Ordo_Liberals Microsoft-account. Alle beveiligingsgegevens werden snel veranderd, waardoor de oorspronkelijke eigenaar niet langer toegang tot het account en de daarbij behorende inhoud had. Na het teleurstellende antwoord van Microsoft zocht de speler hulp bij PROCON, de Braziliaanse consumentenbond.
In Brazilië zijn consumentenrechten goed ingedekt. PROCON verschaft consumenten namelijk de mogelijkheid om zonder kosten kleinschalige zaken aan te vechten. In het geval van Ordo_Liberal was alle documentatie, zoals supportvragen, aantoonbaar eigenaarschap van het account en meer, al aanwezig. Dat weerhield Microsoft er echter niet van om twaalf advocaten in te schakelen om de claim van de Reddit-gebruiker aan te vechten.
Het resultaat was echter een no-brainer. Het Braziliaanse gerechtshof oordeelde al snel dat Ordo werd benadeeld door Microsoft en heeft de techgigant verplicht om het account binnen vijftien dagen te herstellen en ongeveer €350 aan schadevergoeding te betalen.
Uiteraard verliezen gamers vaker toegang tot hun onlineaccounts. Met het steeds verder digitaliseren van de game-industrie moeten we ook rekening houden met kwaadwillenden en dus de mogelijkheid om je account te verliezen. Doet een dergelijke zaak jouw visie op PlayStations besluit om te stoppen met fysieke media veranderen? Laat het weten in de reacties!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Poll
Poll: Wat is de allerbeste Nintendo-franchise?
Een nieuwe week en dus een nieuwe poll! Dit keer vragen we: wat is volgens jou de allerbeste Nintendo-franchise? Lastig, want de lijst is vrijwel...2 reacties
-
Guide
Guide: Wat je als Moonlight Peaks-beginner moet weten
Hier lees je als beginner de belangrijkste tips en trucs van Moonlight Peaks. Zoek je naar ertsen, blueprints of loop je vast? Dan is deze guide voor jou.0 reacties
-
Nieuws
Jurassic Park-acteur Sam Neill op 78-jarige leeftijd overleden
Acteur Sam Neill, bekend van Thor: Ragnarok en Jurassic Park, is op 78-jarige leeftijd overleden. Zijn familie maakte het nieuws bekend via Instagram.15 reacties
-
Films
Officiële concept art Avengers: Doomsday toont volledige cast
Er is nieuwe concept art van Avengers: Doomsday-cast gedeeld. Op de afbeelding zijn onder meer Doctor Doom, Captain America, Magneto en Professor X te...6 reacties
MS is in dat opzicht ook gewoon kut. begin dit jaar ben ik 70.000 rewards punten kwijt geraakt door een russischa hacker die de punten overzette naar Overwatch points. MS gaf geen krimp. Reageerde na de eerste keer niet mee, behalve dan jammer dan.
Ook toevallig! Heb vannacht een appje gekregen van een maat die helemaal overstuur was ondat die had geprobeerd een game te cracken (verdiende loon?? 🤭) En nu dus opeens een information stealer op zijn pc heeft.. dus die heeft vannacht tot half 4 alles geprobeerd te fixen, en moet dus vandaag nog zijn hele pc opnieuw installeren.. wat een k+t werk, wordt je niet vrolijk van 🤣
Overigens voor die 350 euro had ik het niet gedaan (maar ik leef niet in Brazilië) - maar je account herstellen zonder gemaar? 100%! Dat is een win-
Valve had daarentegen 12 spionnen op die hacker afgestuurd.
Dit is een gunstige uitspraak aangezien ze zo druk zijn met alles digitaal te willen verkopen.
Vet dat zo’n gast het wint tegen zo’n arrogante grote corporatie met 12 advocaten 💪🏻😎!