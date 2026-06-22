General Manager Amazon Game Studios: we trekken niet terug
In een interview met GamesBeat heeft Amazon Game Studios General Manager Jeff Gattis aangegeven dat ze 'niet terugtrekken' uit de industrie.
Voor de spelers die Amazon Game Studios de laatste jaren in de gaten hebben gehouden, is dit wellicht een opvallende statement. De eerste jaren binnen de game-industrie waren namelijk behoorlijk ruig verlopen voor het gigabedrijf. Vorig jaar kwamen door ontslagrondes bij Amazon veel ontwikkelaars op straat te staan en uit diverse games werd de stekker getrokken, zoals bij King of Meat, New World, de Lord of the Rings-MMO en ook de streamingdienst Amazon Luna ging op de schop.
Toch blijft Jeff Gattis positief gezind over de stand van zaken. Hij geeft aan dat Amazon Game Studios zich niet gaat terugtrekken uit de industrie en dat ze blijven investeren om er iets moois van te maken. Dit doen ze door hun IP's en resterende ontwikkelaars te steunen, maar ook door nieuwe dingen uit te proberen. Amazon ziet een grote kans bij de 2,5 miljard mensen die wel gamen, maar geen dure console of gaming-pc bezitten en daardoor beperkt zijn tot bijvoorbeeld mobiele games, aldus Gattis. Door gebruik te maken van Amazon Prime en cloud-gaming wil het bedrijf deze groep direct toegang geven tot hoogwaardige games zonder extra hardware aan te schaffen. Jeff Gattis was ex-XBOX en iets aan de bovenstaande propositie doet sterk denken aan de Xbox One-strategie. Amazon heeft de tools in huis, maar zit men te wachten op één groot entertainment-netwerk?
Amazon Game Studios heeft natuurlijk wel de nodige projecten lopen die kunnen bijdragen aan het succes van het bedrijf. IO Interactive's 007 First Light doet het erg goed en Tomb Raider: Legacy of Atlantis staat in de belangstelling. Daarnaast blijft Amazon de MMO's Throne and Liberty en Lost Ark ondersteunen. Zie jij een toekomst voor de gaming-divisie?
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Ze hebben met 007 first light goed gescoord, en die nieuwe tomb raider ziet er ook heel goed uit.. Kan zijn dat we nu de kanteling meemaken! :-)
Dit voelt heel erg als een statement van een bestuur van een voetbal club die zegt dat ze vierkant achter hun trainer staan na de zoveelste nederlaag.
The Rock wel af…