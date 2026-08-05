Gerucht: LEGO-sets van Sonic en Animal Crossing geannuleerd

Geen leuk nieuws uit LEGO-land, want momenteel lijkt het erop dat twee populaire franchises niet langer in LEGO-vorm zullen uitgebracht worden. Het gaat hier om Sonic the Hedgehog en Animal Crossing.

Geen nieuwe LEGO-sets meer voor beide franchises

Het bekende @the_brick_news laat weten dat LEGO-sets die Sonic the Hegdehog of Animal Crossing als thema hebben, geannuleerd zullen worden. Er komen geen nieuwe sets meer uit in 2027 en de al bestaande sets zullen niet meer verder gemaakt worden. Voorlopig is dit nog niet officieel bevestigd.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht. Cookie voorkeuren wijzigen

Is dit een gemis volgens jou, of laten deze Deense blokjes je koud? Laat je horen in de comments!