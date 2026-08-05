Gerucht: LEGO-sets van Sonic en Animal Crossing geannuleerd
Geen leuk nieuws uit LEGO-land, want momenteel lijkt het erop dat twee populaire franchises niet langer in LEGO-vorm zullen uitgebracht worden. Het gaat hier om Sonic the Hedgehog en Animal Crossing.
Geen nieuwe LEGO-sets meer voor beide franchises
Het bekende @the_brick_news laat weten dat LEGO-sets die Sonic the Hegdehog of Animal Crossing als thema hebben, geannuleerd zullen worden. Er komen geen nieuwe sets meer uit in 2027 en de al bestaande sets zullen niet meer verder gemaakt worden. Voorlopig is dit nog niet officieel bevestigd.
Is dit een gemis volgens jou, of laten deze Deense blokjes je koud? Laat je horen in de comments!
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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De sonic sets gingen meestal alle kanten op waardoor het niet een vast publiek had (ze konden niet echt besluiten of deze sets voor nostalgie naar de genesis games was of naar de nieuwe shows).
AC sets vond ik meestal wel schattig er uit zien maar dan kwam al snel het gevoel dat je ze allemaal, of flink wat, moest kopen om er echt wat aan te hebben omdat je dan zoals in de game je eigen stad/island kan maken, dus de hoge prijzen schrokken af.
Dat is tenminste hoe ik ze ervaarde, als lego enjoyer (geen die hard fan).
Als dit zo is, apart maar ook wel benieuwd waarom dan.