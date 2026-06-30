Gerucht: Nieuw Switch 2-model in aantocht met beter scherm
De Switch 2 is inmiddels iets meer dan een jaartje oud (en wordt alleen maar duurder met de jaren). Alhoewel er nog maar één model van deze console beschikbaar is, lijkt het erop dat Nintendo wel aan het werken is aan nieuwe 'varianten'.
Is er een nieuw Switch 2-model op komst?
Nintendo lijkt achter de schermen te sleutelen aan een vernieuwde versie van het scherm voor de Switch 2. Op een Chinese verkoopsite is namelijk een nieuw onbekend LCD-paneel opgedoken dat volgens kenners bedoeld zou zijn voor deze console. De ontdekking werd gedeeld door Nintendo Patents Watch, dat het scherm ook analyseerde. Uiteraard wordt er een technisch verhaaltje aan gekoppeld, maar het komt erop neer dat dit scherm beter zou zijn dan het origineel én dat de trage responstijd van het originele LCD-scherm zal aangepakt worden.
Voorlopig blijft dit alles natuurlijk een gerucht, want Nintendo zelf heeft hierrond nog geen officieel nieuws gedeeld. Even afwachten dus...
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Ik heb tot nu toe geen problemen met het huidige scherm. Fijn dat ze het willen verbeteren, maar ik ga het niet kopen.
Hoe zit het met spelen met zon? Als ik even in de schaduw zit in mijn tuin is het vaak moeilijk te zien. Hopelijk pakken ze dit ook meer aan.
Kom maar met een oled versie!
Ik zag meteen al vorig jaar bij de aankondiging die lelijke zwarte randen op het Switch 2 scherm en ik wist genoeg. Ze gaan hetzelfde truukje herhalen.
Ik zou liever een versie hebben zonder scherm en accu, dus gewoon een mooi plat kastje dat je aan de tv koppelt. Scheelt een hoop centen en gebruik hem toch nooit in handheldstand. Zeg maar een omgekeerde Switch Lite :)
Ben wel benieuwd wat die dan gaat kosten en of de huidige Switch 2 in prijs gaat zakken. Maar dat zal wel niet
Ik gok dat Nintendo eerst met een goedkopere variant komt van de Switch 2, zoals de Switch Lite. Dit omdat de doelgroep kinderen (of ouders die een Switch 2 kopen voor hun kinderen) erg groot is voor Nintendo. En die ouders gaan geen 500 euro (of meer) neerleggen voor een nieuwe Nintendo voor hun kind.
Die schermen bestonden nog niet tijdens de ontwikkeling van de Switch 2, of wat?