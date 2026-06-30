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Gerucht: Nieuw Switch 2-model in aantocht met beter scherm

Door Simon Verbeke

De Switch 2 is inmiddels iets meer dan een jaartje oud (en wordt alleen maar duurder met de jaren). Alhoewel er nog maar één model van deze console beschikbaar is, lijkt het erop dat Nintendo wel aan het werken is aan nieuwe 'varianten'.

Is er een nieuw Switch 2-model op komst?

Nintendo lijkt achter de schermen te sleutelen aan een vernieuwde versie van het scherm voor de Switch 2. Op een Chinese verkoopsite is namelijk een nieuw onbekend LCD-paneel opgedoken dat volgens kenners bedoeld zou zijn voor deze console. De ontdekking werd gedeeld door Nintendo Patents Watch, dat het scherm ook analyseerde. Uiteraard wordt er een technisch verhaaltje aan gekoppeld, maar het komt erop neer dat dit scherm beter zou zijn dan het origineel én dat de trage responstijd van het originele LCD-scherm zal aangepakt worden.

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Voorlopig blijft dit alles natuurlijk een gerucht, want Nintendo zelf heeft hierrond nog geen officieel nieuws gedeeld. Even afwachten dus...

Bron: Nintendo Patents Watch
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 14 reviews 255 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Reacties
Avatar dvd111
dvd111
lvl6 Combo Juggler
3 dagen geleden om 10:18

Ik heb tot nu toe geen problemen met het huidige scherm. Fijn dat ze het willen verbeteren, maar ik ga het niet kopen.

0
Avatar Snafu
Snafu
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 dagen geleden om 09:19

Hoe zit het met spelen met zon? Als ik even in de schaduw zit in mijn tuin is het vaak moeilijk te zien. Hopelijk pakken ze dit ook meer aan.

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
4 dagen geleden om 13:59

Kom maar met een oled versie!

0
Avatar Lonk
Lonk
lvl4 Reply Goblin
4 dagen geleden om 13:11

Ik zag meteen al vorig jaar bij de aankondiging die lelijke zwarte randen op het Switch 2 scherm en ik wist genoeg. Ze gaan hetzelfde truukje herhalen.

0
Avatar Tan-chanNL
Tan-chanNL
lvl2 Journey Awaits!
4 dagen geleden om 08:14

Ik zou liever een versie hebben zonder scherm en accu, dus gewoon een mooi plat kastje dat je aan de tv koppelt. Scheelt een hoop centen en gebruik hem toch nooit in handheldstand. Zeg maar een omgekeerde Switch Lite :)

1
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl11 Commander
4 dagen geleden om 21:01

Ben wel benieuwd wat die dan gaat kosten en of de huidige Switch 2 in prijs gaat zakken. Maar dat zal wel niet

0
Avatar Alex_Kidd
Alex_Kidd
lvl8 Achievement Hunter
4 dagen geleden om 18:17

Ik gok dat Nintendo eerst met een goedkopere variant komt van de Switch 2, zoals de Switch Lite. Dit omdat de doelgroep kinderen (of ouders die een Switch 2 kopen voor hun kinderen) erg groot is voor Nintendo. En die ouders gaan geen 500 euro (of meer) neerleggen voor een nieuwe Nintendo voor hun kind.

1
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl9 NPC 2.0
5 dagen geleden om 16:43

Die schermen bestonden nog niet tijdens de ontwikkeling van de Switch 2, of wat?

0
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