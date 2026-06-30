Gerucht: Nieuw Switch 2-model in aantocht met beter scherm

De Switch 2 is inmiddels iets meer dan een jaartje oud (en wordt alleen maar duurder met de jaren). Alhoewel er nog maar één model van deze console beschikbaar is, lijkt het erop dat Nintendo wel aan het werken is aan nieuwe 'varianten'.

Is er een nieuw Switch 2-model op komst?

Nintendo lijkt achter de schermen te sleutelen aan een vernieuwde versie van het scherm voor de Switch 2. Op een Chinese verkoopsite is namelijk een nieuw onbekend LCD-paneel opgedoken dat volgens kenners bedoeld zou zijn voor deze console. De ontdekking werd gedeeld door Nintendo Patents Watch, dat het scherm ook analyseerde. Uiteraard wordt er een technisch verhaaltje aan gekoppeld, maar het komt erop neer dat dit scherm beter zou zijn dan het origineel én dat de trage responstijd van het originele LCD-scherm zal aangepakt worden.

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Voorlopig blijft dit alles natuurlijk een gerucht, want Nintendo zelf heeft hierrond nog geen officieel nieuws gedeeld. Even afwachten dus...