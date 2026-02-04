GTA 6 marketing start deze zomer, release nog steeds in november

De marketingcampagne van GTA 6 gaat deze zomer van start, en dat maakt het steeds aannemelijker dat de geplande release deze keer ook echt doorgaat. Uitgever Take-Two Interactive spreekt openlijk vertrouwen uit in de geplande lancering op 19 november.

Dat vertrouwen komt naar voren in de nieuwste kwartaalcijfers van Take-Two, waarin het bedrijf de releasedatum van GTA 6 opnieuw bevestigt en aankondigt dat Rockstar Games deze zomer vol inzet op marketing. CEO Strauss Zelnick zegt dat hij zich zeer goed voelt over de planning, en koppelt dat gevoel aan het moment waarop de promotiefase begint. Volgens hem zit de ontwikkeling nu in een fase waarin het vertrouwen zo hoog is als mogelijk. Dat klinkt hoopgevend, zeker omdat eerdere uitstelmomenten bij fans voor scepsis zorgden. Toch blijft het voorlopig bij woorden, want officiële gameplay van GTA 6 is nog niet getoond. Tot nu toe heeft Rockstar alleen twee cinematische trailers uitgebracht, met Vice City als herkenbare locatie.

Het blijft nog even afwachten, maar het lijkt er dus steeds meer op dat GTA 6 nog gewoon volgens de planning komt te verschijnen.