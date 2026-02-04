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GTA 6 marketing start deze zomer, release nog steeds in november

Door Claudia Tjia

De marketingcampagne van GTA 6 gaat deze zomer van start, en dat maakt het steeds aannemelijker dat de geplande release deze keer ook echt doorgaat. Uitgever Take-Two Interactive spreekt openlijk vertrouwen uit in de geplande lancering op 19 november.

Dat vertrouwen komt naar voren in de nieuwste kwartaalcijfers van Take-Two, waarin het bedrijf de releasedatum van GTA 6 opnieuw bevestigt en aankondigt dat Rockstar Games deze zomer vol inzet op marketing. CEO Strauss Zelnick zegt dat hij zich zeer goed voelt over de planning, en koppelt dat gevoel aan het moment waarop de promotiefase begint. Volgens hem zit de ontwikkeling nu in een fase waarin het vertrouwen zo hoog is als mogelijk. Dat klinkt hoopgevend, zeker omdat eerdere uitstelmomenten bij fans voor scepsis zorgden. Toch blijft het voorlopig bij woorden, want officiële gameplay van GTA 6 is nog niet getoond. Tot nu toe heeft Rockstar alleen twee cinematische trailers uitgebracht, met Vice City als herkenbare locatie.

GTA 6 marketing

Het blijft nog even afwachten, maar het lijkt er dus steeds meer op dat GTA 6 nog gewoon volgens de planning komt te verschijnen.

Bron: Take Two
Claudia Tjia
Claudia Tjia Eindredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 204 reviews 3377 artikelen geplaatst

Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl8 Achievement Hunter
4 februari 2026 om 00:29

Belangrijk: de fysieke versie komt ook gewoon uit in november.

Strauss Zelnick, CEO van GTA's uitgever Take-Two, ontkende de geruchten in een gesprek met Variety door te zeggen dat het "niet het plan" is om de fysieke edities van GTA 6 uit te stellen tot 2027. "

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