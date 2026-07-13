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Halo: Campaign Evolved is tijdens controversie goud gegaan

Door Bram Noteboom
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Goed nieuws voor de Halo-fans onder ons, want Halo: Campaign Evolved is goud gegaan. Minder goed nieuws: het lijkt niet lekker te lopen bij de studio in kwestie.

In dit tweedelige nieuwsbericht zetten we alle feiten op een rijtje. Om te beginnen kan de champagne worden geopend bij de XBOX-divisie, want Halo: Campaign Evolved is goud gegaan. Dit wil zeggen dat de game klaar is om verscheept te worden en dat er geen ontwikkelingstijd meer gaat zitten in de kern van de ervaring. Uiteraard mogen spelers nog wel additioneel oppoetswerk verwachten in de vorm van patches, maar de first-person shooter is speelbaar van start tot einde. In andere woorden: de game is af.

Het goede nieuws moet helaas plaatsmaken voor minder vrolijke praktijken binnen de muren van Halo Studios. Al een tijdje rommelt het en een aantal insiders claimen dat er sprake is van mismanagement en mishandeling van het personeel door studiohoofd Pierre Hintze. Dit verhaal werd oorspronkelijk de wereld ingestuurd door de YouTuber 'Rebs Gaming' met een duidelijke aanval op het huidige leiderschap team van Halo Studios. Deze rapportage is uiteindelijk opgepikt door iets serieuzere bronnen, zoals Windows Central's Jez Corden, maar hij claimt dat er sprake is van zowel problemen binnen het team als mensen die het huidige management verdedigen. Oftewel: niemand weet exact wat er gaande is, maar de sfeer is allesbehalve opperbest bij de ontwikkelaar.

Zowel Halo Studios als Microsoft hebben nog niet gereageerd op de situatie.

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Halo: Campaign Evolved is beschikbaar vanaf 28 juli 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Windows Central
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5140 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved

Ontwikkelaar

Halo Studios

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

28 juli 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar TheMorry
TheMorry
lvl5 Thread Hunter
2 uur geleden

Als dot waar is hoop ik dat ze snel dingen veranderen bij de studio.

Anyway, Halo is mijn eerste pre-order game van dit jaar. Want Halo! Het is een goed game jaartje zover. Al meerdere games op day 1 gehaald.

1
Avatar GroteSmurf
GroteSmurf
lvl5 Thread Hunter
3 uur geleden

Ik denk dat ze bij MS niet blij zijn met de bronnen van Mr. Rebs. Hij heeft het de laatste tijd wel erg vaak bij het rechte eind.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl15 Community Veteraan
4 uur geleden

Kunnen mensen nou niet gewoon eens een keer normaal doen en elkaar met respect behandelen. Lijkt steeds gekker te worden.

2
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