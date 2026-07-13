Halo: Campaign Evolved is tijdens controversie goud gegaan

Goed nieuws voor de Halo-fans onder ons, want Halo: Campaign Evolved is goud gegaan. Minder goed nieuws: het lijkt niet lekker te lopen bij de studio in kwestie.

In dit tweedelige nieuwsbericht zetten we alle feiten op een rijtje. Om te beginnen kan de champagne worden geopend bij de XBOX-divisie, want Halo: Campaign Evolved is goud gegaan. Dit wil zeggen dat de game klaar is om verscheept te worden en dat er geen ontwikkelingstijd meer gaat zitten in de kern van de ervaring. Uiteraard mogen spelers nog wel additioneel oppoetswerk verwachten in de vorm van patches, maar de first-person shooter is speelbaar van start tot einde. In andere woorden: de game is af.

Het goede nieuws moet helaas plaatsmaken voor minder vrolijke praktijken binnen de muren van Halo Studios. Al een tijdje rommelt het en een aantal insiders claimen dat er sprake is van mismanagement en mishandeling van het personeel door studiohoofd Pierre Hintze. Dit verhaal werd oorspronkelijk de wereld ingestuurd door de YouTuber 'Rebs Gaming' met een duidelijke aanval op het huidige leiderschap team van Halo Studios. Deze rapportage is uiteindelijk opgepikt door iets serieuzere bronnen, zoals Windows Central's Jez Corden, maar hij claimt dat er sprake is van zowel problemen binnen het team als mensen die het huidige management verdedigen. Oftewel: niemand weet exact wat er gaande is, maar de sfeer is allesbehalve opperbest bij de ontwikkelaar.

Zowel Halo Studios als Microsoft hebben nog niet gereageerd op de situatie.

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Halo: Campaign Evolved is beschikbaar vanaf 28 juli 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.