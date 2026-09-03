Hoge kortingen op Silent Hill f , Metal Gear Solid en meer

Een livestream kijken is natuurlijk altijd leuk, maar wanneer de stream wordt afgesloten met hoge kortingen, is dat natuurlijk extra mooi meegenomen. Zo maakte Konami aan het eind van de Press Start-stream bekend dat Silent Hill f, Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, eBaseball Pro Spirit 2026 en Darwin's Paradox met flinke korting in diverse stores te vinden zijn.

Geen idee wat je moet spelen? Duik dan nu de Steam Store in voor hoge kortingen op Konami-games. In de Nederlandse store kunnen we bijvoorbeeld Silent Hill f met 50% korting binnenhalen. Hierdoor is de vrij recente game voor slechts € 34,99 verkrijgbaar. Metal Gear Solid Δ: Snake Eater is helaas nog iets duurder, maar de Digital Deluxe Edition is nu met 35% korting voor € 39,99 binnen te halen. Ook Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars is met 50% korting verkrijgbaar. Hierdoor kost de bundel met urenlang vermaak nu slechts € 24,99. Zo kunnen we nog wel even doorgaan, want ook Darwin's Paradox staat in de uitverkoop. Dit keer met 60% korting, waardoor de game slechts € 9,99 kost.

De kortingsactie is nu live en loopt tot en met 15 september 2026 om 19:00 uur Nederlandse tijd. Ga jij een paar games scoren? Laat het weten in de reacties!