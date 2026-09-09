Hyrule Warriors: Age of Calamity verschijnt voor de Switch 2
Geleidelijk druppelen eerder uitgebrachte games binnen op de Nintendo Switch 2. Zo is nu ook eindelijk Hyrule Warriors: Age of Calamity – Definitive Edition aan de beurt.
De Nintendo Direct is weer van start en zo kregen wij te horen dat de Definitive Edition van de Breath of the Wild-prequel Hyrule Warriors: Age of Calamity te spelen is met betere visuals, hogere framerates en meer vijanden die tegelijkertijd op het scherm passen. Daarnaast maakt alle content van de Expansion Pass ook deel uit van de versie voor de nieuwste generatie. Vond je de game maar wat te makkelijk? Er is ook een nieuwe moeilijkheidsgraad toegevoegd: Calamity Mode. Als je de versie voor de Nintendo Switch 1 al bezit, krijg je korting op de versie voor de nieuwere console en kun je je savefiles gewoon overzetten.
Hyrule Warriors: Age of Calamity – Definitive Edition verschijnt op 25 februari 2027 voor de Nintendo Switch 2.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
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Ik had na de Age of Imprisonment release eigenlijk de hoop op een Switch 2 upgrade opgeven voor deze game. Wel jammer dat het een betaalde versie is.