IKEA lanceert Kallax-companion voor The Elder Scrolls V: Skyrim

Vind je de reguliere companions maar saai en volkomen nutteloos? Check dan even de nieuwe companion Kallax Storageborn, een letterlijke Kallax-kast die je mee op avontuur in The Elder Scrolls V: Skyrim kunt nemen.

Shitpost? Absoluut! Toch kan ik Kallax Storageborn ergens wel waarderen. In de game zeulen we ontelbare hoeveelheden kazen, wapens en outfits mee, maar geen companion kan de zware last aan. Wellicht dat deze dat wel kan. IKEA heeft er blijkbaar flink werk van gemaakt, want de free creation bevat nieuwe items, wapens zoals de ‘Allenblade’, quests en natuurlijk de volledig ingesproken companion.

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Kallax Storageborn is nu voor The Elder Scrolls V: Skyrim te downloaden via de Bethesda Game Studios Creations-optie.