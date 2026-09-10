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IKEA lanceert Kallax-companion voor The Elder Scrolls V: Skyrim

Door Rudy Wijnberg
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Vind je de reguliere companions maar saai en volkomen nutteloos? Check dan even de nieuwe companion Kallax Storageborn, een letterlijke Kallax-kast die je mee op avontuur in The Elder Scrolls V: Skyrim kunt nemen.

Shitpost? Absoluut! Toch kan ik Kallax Storageborn ergens wel waarderen. In de game zeulen we ontelbare hoeveelheden kazen, wapens en outfits mee, maar geen companion kan de zware last aan. Wellicht dat deze dat wel kan. IKEA heeft er blijkbaar flink werk van gemaakt, want de free creation bevat nieuwe items, wapens zoals de ‘Allenblade’, quests en natuurlijk de volledig ingesproken companion.

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Kallax Storageborn is nu voor The Elder Scrolls V: Skyrim te downloaden via de Bethesda Game Studios Creations-optie.

Bron: IKEA
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2569 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Elder Scrolls V: Skyrim
Winnaar
The Elder Scrolls V: Skyrim

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Bethesda Game Studios

Uitgever

Bethesda Softworks

Release

11 november 2011

Platforms

PC
X360
PS3
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Reacties
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl12 Clout Farmer
48 minuten geleden

Beetje laat met de Skyrim memes, maar hij is wel grappig 😂.

1
Avatar SjoekieNL
SjoekieNL
lvl3 XP Farmer
49 minuten geleden

:P haha , dat er na al die jaren nog steeds updates uitkomen voor Skyrim , wel grappig hoor zon kast :)

0
Avatar RogueSquad
RogueSquad
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

Maar is de Kallax-kast beter dan Dagoth Ur als companion?

0
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