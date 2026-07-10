Koelbloedige teaser onthult Godzilla Minus Zero
De koning der monsters keert later dit jaar terug op het witte doek met de komst van de film Godzilla Minus Zero. Nadat eerder dit jaar het logo al werd onthuld, is het nu tijd voor de eerste teaser waarmee we gelijk weten wanneer de film in de bioscoop te zien is.
Godzilla Minus Zero wordt gemaakt door hetzelfde team dat ook heeft gewerkt aan de vorige Godzilla-film: Godzilla Minus One. Ook dit keer staat Takashi Yamazaki aan het roer van de regie en heeft hij tevens het script geschreven. Maar deze alleskunner is daarnaast ook verantwoordelijk voor de visuele effecten die we in de film terug gaan zien. Godzilla Minus Zero is de eerste Japanse film die speciaal voor IMAX is opgenomen.
Het avontuur in deze film speelt zich twee jaar na de gebeurtenissen in Godzilla Minus One af. Nu de bevolking weer een beetje gewend lijkt te raken aan vrede en veiligheid, komt er een nieuwe dreiging tevoorschijn die deze zwaarbevochten privileges een een klap weer tenietdoet. In onderstaande teaser zien we onder meer de terugkeer van Noda (Hidetaka Yoshioka) en Shikishima (Ryunosuke Kamiki). Aan het einde van de trailer duikt Godzilla op vanuit de zee om een watervliegtuig te achtervolgen.
Godzilla Minus Zero is vanaf 5 november 2026 in de bioscoop te zien.
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Het is zo'n goed tijd om een Gojira fan te zijn. Toho is goed bezig en het Monsterverse is ook nog steeds een power house.
Overigens als een Gojira fan zeg ik 1998 is nooit gebeurd.
Hier heb ik wel zin in, die eerste film was heel bijzonder, totaal niet wat ik ervan had verwacht
Eerste deel was een mooie verrassing. Deze ga ik ook wel even kijken in de bioscoop. Maar volgende week eerst lekker naar The Odyssey in IMAX! Oh yeah