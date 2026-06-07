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Kogels, explosies en aliens in Maximum Thunderness trailer

Door Simon Verbeke

Een interessante game die voorbijkwam tijdens de PC Gaming Show is Maximum Thunderness: deze kleurrijke bullet-hell verschijnt later dit jaar en kan wel eens een leuke titel worden.

Schieten, schieten en nog eens schieten: dit is Maximum Thunderness

Maximum Thunderness omschrijft zichzelf als een 'game waar je op dingen schiet'. De kleurrijke cartoon-visuals vallen direct op en de effecten spatten van je scherm af. Verzamel je soldaten en knal alle vijanden aan gort: dat is waar het allemaal om draait. Dat klinkt natuurlijk makkelijker dan het is, want onderweg zal je heel wat kogels moeten ontwijken als je de levels wilt overleven. Bekijk de eerste trailer hieronder.

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Maximum Thunderness verschijnt deze herfst voor de pc. Een demo is nu beschikbaar.

Bron: PC Gaming Show
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 14 reviews 255 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Maximum Thunderness
Maximum Thunderness

Ontwikkelaar

Berzerk Studio

Uitgever

Berzerk Studio

Release

Q4 2026

Platforms

PC
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