Kogels, explosies en aliens in Maximum Thunderness trailer

Een interessante game die voorbijkwam tijdens de PC Gaming Show is Maximum Thunderness: deze kleurrijke bullet-hell verschijnt later dit jaar en kan wel eens een leuke titel worden.

Schieten, schieten en nog eens schieten: dit is Maximum Thunderness

Maximum Thunderness omschrijft zichzelf als een 'game waar je op dingen schiet'. De kleurrijke cartoon-visuals vallen direct op en de effecten spatten van je scherm af. Verzamel je soldaten en knal alle vijanden aan gort: dat is waar het allemaal om draait. Dat klinkt natuurlijk makkelijker dan het is, want onderweg zal je heel wat kogels moeten ontwijken als je de levels wilt overleven. Bekijk de eerste trailer hieronder.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Maximum Thunderness verschijnt deze herfst voor de pc. Een demo is nu beschikbaar.