Leer alles over Doctor Doom en Storm in Marvel Tōkon: Fighting Souls
Marvel Tōkon: Fighting Souls is een complexe, maar toegankelijke fightinggame die op 6 augustus 2026 verschijnt. Om spelers alvast een voorsprong te geven, publiceren PlayStation en Arc System Works een reeks character guides waarin alle speelbare personages uitgebreid worden toegelicht. Dit keer staan Doctor Doom en Storm in de schijnwerpers.
Na de character guides voor toegankelijkere vechters als Iron Man en Captain America is het nu tijd voor het zwaardere werk. Zowel Doctor Doom als Storm beschikken over een complexere speelstijl, waarbij zoning een belangrijke rol speelt. Dat vraagt om een goede beheersing van de ruimte en beheersing van de special moves. Niet eenvoudig, maar wanneer dat wel lukt, ben je in staat om het strijdveld onder controle te houden.
Bekijk de onderstaande character guides en bereid je alvast voor op de strijd wanneer Marvel Tōkon: Fighting Souls op 6 augustus 2026 verschijnt voor PlayStation 5 en pc. Meer lezen over de game? Lees dan nu onze Marvel Tokōn: Fighting Souls hands-on preview. Overigens kan je spoedig de game zelf spelen. Op 24 juni 2026 start namelijk de Marvel Tokōn: Fighting Souls open bèta!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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