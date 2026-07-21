LEGO One Piece verschijnt 29 september exclusief op Netflix

Monkey D. Luffy en de Straw Hat Pirates keren wederom terug naar Netflix voor een nieuw avontuur. Dit keer niet in een live-actionsetting, maar als minifigs in LEGO One Piece. De tweedelige serie is vanaf 29 september te bekijken via de streamingdienst.

Netflix is blijkbaar voornemens om alles uit de One Piece-IP te persen. LEGO en Netflix slaan namelijk de handen ineen voor LEGO One Piece, een speciale miniserie die uit slechts twee afleveringen bestaat. Bekijk nu onderstaande, met typische LEGO-humor doorspekte, LEGO One Piece teaser trailer voor een eerste blik op de miniserie.

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LEGO One Piece is vanaf 29 september exclusief via Netflix te bekijken. De streamingdienst vereist uiteraard een geldig abonnement.