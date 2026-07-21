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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

LEGO One Piece verschijnt 29 september exclusief op Netflix

Door Rudy Wijnberg
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Monkey D. Luffy en de Straw Hat Pirates keren wederom terug naar Netflix voor een nieuw avontuur. Dit keer niet in een live-actionsetting, maar als minifigs in LEGO One Piece. De tweedelige serie is vanaf 29 september te bekijken via de streamingdienst.

Netflix is blijkbaar voornemens om alles uit de One Piece-IP te persen. LEGO en Netflix slaan namelijk de handen ineen voor LEGO One Piece, een speciale miniserie die uit slechts twee afleveringen bestaat. Bekijk nu onderstaande, met typische LEGO-humor doorspekte, LEGO One Piece teaser trailer voor een eerste blik op de miniserie.

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LEGO One Piece is vanaf 29 september exclusief via Netflix te bekijken. De streamingdienst vereist uiteraard een geldig abonnement.

Bron: Netflix
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 315 reviews 2179 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl8 Achievement Hunter
2 minuten geleden bewerkt

Vind lego meestal wel geinig maar ik voel al dat ze te veel one piece doen in een te korte tijd, market saturation enzo.

https://www.youtube.com/watch?v=u_Z8sStmqJ0

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