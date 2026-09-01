Modders aan de haal met gelekte DLSS 5, resultaat is niet best
Ook Nvidia ontkomt niet aan de golf van leaks die het gaminglandschap de afgelopen tijd plaagt. Dit keer is DLSS 5 het haasje, want het schijnt dat een vroege versie van de AI-upscalingtool online is verschenen. Deze gen-AI kreeg het al flink te verduren na de officiële onthulling van Nvidia zelf, maar wordt nu nogmaals over de kolen getrokken.
In de krochten van X is er altijd wel iets te vinden, maar een JRPG-personage met een realistisch gezicht zag ik even niet aankomen. Modders zijn aan de haal met een vroege versie van Nvidia's DLSS 5. De generatieve AI-tool van Nvidia is in staat om ontwikkelaars te helpen met het vormgeven van personages en dat leidt natuurlijk tot de nodige discussie. Waar de een het mooi vindt, vindt de ander het afgrijselijk en een klap in het gezicht van gamedesigners.
In de diverse X-posts is duidelijk te zien waarom. Hoewel sommige personages naar mijn mening aardig uit de verf komen, slaan anderen totaal de plank mis. Daarnaast zie je ook erg veel dezelfde eigenschappen ontstaan. Dat niet alleen, de performance van de games krijgt ook een flinke klap te verduren. Zo meldt X-gebruiker NieamArt dat de performance van Star Wars: Jedi Survivor na het veredelde Snapchat-filter te hebben gebruikt vrijwel is gehalveerd.
Hebben jullie al een aantal hilarische DLSS 5-memes gespot? Drop ze in de comments! Of DLSS 5 nog dit jaar komt te verschijnen, is momenteel nog niet bekend.
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Waarom is de stem van Cal Kestis anders in de laatste video op 00:54 seconde? Is gewoon in het engels, dus hoe dan?
Je game een yassify filter geven en de helft van je frames inleveren. Wie wil dit ?
Ik kan niet wachten om de helft van mn frames in te leveren voor een marginaal 'betere' beeldkwaliteit