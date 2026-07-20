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Mortal Kombat II binnenkort te streamen via HBO Max

Door Bram Noteboom
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Heb je Mortal Kombat II gemist in de bioscoop? Geen punt! Vanaf 24 juli 2026 is het mogelijk om de film te streamen via HBO Max.

Dit laat de streamingdienst weten via een persbericht, maar de aankondiging is natuurlijk ook via social media te vinden. Mortal Kombat II is een geweldadige actiefilm, waarin we te maken krijgen met iconische personages, bloederige vechtpartijen en een gezonde dosis oneliners. Uiteraard volgt de film losjes de gebeurtenissen van de geliefde gameserie, waarin een tournooi gewonnen moet worden om Earthrealm veilig te houden van het invasieve Outworld en diens dictator Shao Kahn. Mocht je dit avontuur graag op je eigen tv meemaken, dan heb je alleen een abonnement nodig van HBO Max. Zoals eerder gezegd: vanaf 24 juli 2026 is Mortal Kombat II te zien via deze online dienst.

Mortal Kombat II Moview Review Kitana

Ga jij Mortal Kombat II (opnieuw) kijken? Get over here en laat het ons weten!

Bron: HBO Max
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5170 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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