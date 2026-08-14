Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Netflix sluit twee studio's: Night School en Moonloot

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

De streamgigant Netflix is wederom bezig diens game-divisie te doen krimpen. Zowel Night School (Oxenfree) als Moonloot worden gesloten.

De game-industrie is nog lang niet stabiel te noemen. Ook Netflix gaat snijden in het personeelsbestand en dat kost de kop van twee studio's: Night School en Moonloot. De eerstgenoemde ontwikkelaar werd in 2022 overgenomen. Night School is bekend van de Oxenfree-serie en bracht zes weken geleden nog de interactieve horrorfilm/game Unhinged uit die volgens Netflix co-CEO Greg Peters het 'solide cijfers' opleverde. Volgens Netflix worden deze ontwikkelaars gesloten wegens een verandering in de gaming-strategie. Ze gaan zich meer focussen op kindvriendelijke games, partygames en andere titels met 'mainstream appeal'.

We see an opportunity to be more focused in our execution, so we are making organizational changes to the business to match those priorities.
Netflix

Naast Night School en Moonloot vallen er bij de interne gamestudio's ook ontslagen. Het is allemaal vrij opmerkelijk te noemen, aangezien Netflix juist bezig is diens aanwezigheid in de gamemarkt te verstevigen. Zo komt er eind augustus een GTA 6 Showcase aan die voor de eerste zes uur exclusief te zien valt op het streamplatform.

Netflix Logo2

We hopen dat alle getroffen medewerkers goed terecht komen.

Bron: Game File
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl9 NPC 2.0
2 dagen geleden om 19:55

Denk dat niemand netflix neemt voor het spellenaanbod, heb er zelf nooit gebruik van gemaakt

0
Avatar TinusTussengas
TinusTussengas
lvl4 Reply Goblin
3 dagen geleden om 11:36

Netflix moet gewoon de focus leggen op het maken van goede series en films. Al is dat laatste al jaren een lastig verhaal.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord