Netflix sluit twee studio's: Night School en Moonloot
De streamgigant Netflix is wederom bezig diens game-divisie te doen krimpen. Zowel Night School (Oxenfree) als Moonloot worden gesloten.
De game-industrie is nog lang niet stabiel te noemen. Ook Netflix gaat snijden in het personeelsbestand en dat kost de kop van twee studio's: Night School en Moonloot. De eerstgenoemde ontwikkelaar werd in 2022 overgenomen. Night School is bekend van de Oxenfree-serie en bracht zes weken geleden nog de interactieve horrorfilm/game Unhinged uit die volgens Netflix co-CEO Greg Peters het 'solide cijfers' opleverde. Volgens Netflix worden deze ontwikkelaars gesloten wegens een verandering in de gaming-strategie. Ze gaan zich meer focussen op kindvriendelijke games, partygames en andere titels met 'mainstream appeal'.
Naast Night School en Moonloot vallen er bij de interne gamestudio's ook ontslagen. Het is allemaal vrij opmerkelijk te noemen, aangezien Netflix juist bezig is diens aanwezigheid in de gamemarkt te verstevigen. Zo komt er eind augustus een GTA 6 Showcase aan die voor de eerste zes uur exclusief te zien valt op het streamplatform.
We hopen dat alle getroffen medewerkers goed terecht komen.
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