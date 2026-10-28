Nitrome serveert Bad Ice Cream Triple Scoop

Trek in een nostalgisch ijsje? Check dan hier de aankondigingstrailer van Bad Ice Cream Triple Scoop! De bibberende browserklassieker is terug in een nieuw ijskoud jasje.

Een klein geschiedenislesje: Nitrome ontwikkelde de originele Bad Ice Cream in 2010 gedurende de gouden eeuw van de gratis browser-games. Via Adobe Flash was deze titel direct speelbaar via Internet Explorer en andere browsers, en wist spelers wereldwijd te charmeren. In 2012 en 2013 verschenen de sequels, maar toen verdween deze franchise als sneeuw voor de zon; tot nu toe. Nitrome brengt de ijsjes terug via Bad Ice Cream Triple Scoop. Deze bundel bevat de content van de originele trilogie, maar heeft daarnaast genoeg nieuwigheden te bieden, zoals nieuwe levels, vijanden, eindbaasgevechten, lokale co-op en nog veel meer.

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Bad Ice Cream Triple Scoop is in ontwikkeling voor de pc en Nintendo Switch.