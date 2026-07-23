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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Ontdek hoe Disney werelden bouwt in Disney Worldbuilders

Door Rudy Wijnberg
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Een keer geen gamenieuws, maar documentairenieuws. Disney werkt namelijk aan een interessante documentaire die een kijkje achter de schermen geeft. Disney Worldbuilders draait volledig om het idee, de vormgeving en de realisatie van Disney's bekende en geliefde werelden.

In de teaser van het nog te verschijnen Disney Worldbuilders volgt regisseur Leslie Iwerks (The Pixar Story, The Imagineering Story en Superpowered: The DC Story) bekende regisseurs en pretparkbouwers om de realisatie van diverse werelden vast te leggen. Zo zien we bijvoorbeeld Jon Favreau en James Cameron voorbijkomen, maar leren we ook meer over de worldbuilding van attracties en pretparken.

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Disney Worldbuilders kent nog geen releasedatum. De documentaire verschijnt op Disney's streamingdienst Disney Plus.

Bron: Disney Plus
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 315 reviews 2189 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl8 Achievement Hunter
7 uur geleden

Deze ga ik wel kijken, ik vond die The Imagineering Story documentaire ook best interessant.

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