Ontdek hoe Disney werelden bouwt in Disney Worldbuilders

Een keer geen gamenieuws, maar documentairenieuws. Disney werkt namelijk aan een interessante documentaire die een kijkje achter de schermen geeft. Disney Worldbuilders draait volledig om het idee, de vormgeving en de realisatie van Disney's bekende en geliefde werelden.

In de teaser van het nog te verschijnen Disney Worldbuilders volgt regisseur Leslie Iwerks (The Pixar Story, The Imagineering Story en Superpowered: The DC Story) bekende regisseurs en pretparkbouwers om de realisatie van diverse werelden vast te leggen. Zo zien we bijvoorbeeld Jon Favreau en James Cameron voorbijkomen, maar leren we ook meer over de worldbuilding van attracties en pretparken.

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Disney Worldbuilders kent nog geen releasedatum. De documentaire verschijnt op Disney's streamingdienst Disney Plus.