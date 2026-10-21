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ID@Xbox Fall 2026

Open-wereld RPG Ordinary Oddness toont levendige wereld

Door Bram Noteboom
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Middels een uitgebreide reveal-trailer met flitsende gameplaybeelden wordt de open-wereld RPG Ordinary Oddness wereldkundig gemaakt. Check hier het nieuwe beeldmateriaal afkomstig van ontwikkelaar COSMICPUP STUDIO.

Een koortsdroom met ADHD; zo zou je vele elementen van de onderstaande gameplaytrailer kunnen beschrijven. COSMICPUP STUDIO beschrijft Ordinary Oddness zelf als een 'Nothing-Stays-Oddinary Open-World RPG'. Je verkent de bovennatuurlijke stad Elysian Skies en neemt deel aan een vredig leven, waarin mensen en zogeheten 'Mythoids' samen in harmonie leven. Je krijgt te maken met diverse gameplaysystemen, zoals quests, combat, platforming, exploratie, het ontrafelen van geheimen en nog veel meer. Onderweg ontmoet je bijzondere figuren, zowel menselijk als fantasiewezens, die steeds meer persoonlijkheid toevoegen aan de wereld van Ordinary Oddness. Is je interesse geprikkeld? Zie hieronder dan hoe het wordt vormgegeven:

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Benieuwd geworden? Je kan je alvast inschrijven voor de pre-registration. Ordinary Oddness is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De RPG kent nog geen releasewindow.

Bron: COSMICPUP STUDIO
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5724 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Ordinary Oddness
Ordinary Oddness

Ontwikkelaar

COSMICPUP STUDIO

Uitgever

COSMICPUP STUDIO

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
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