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Pak je textielschaar: Dressmaker kent releasedatum

Door Hannah Herzberg
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Meer dan 200.000 keer is de indiegame Dressmaker al op Steam-verlanglijsten geplaatst. Nu is er eindelijk een releasedatum bekend voor de langverwachte designgame.

In Dressmaker heb jij je eigen kledingwinkel in een klein dorpje. Jij bepaalt elk aspect van het ontwerpproces door de juiste stof te kiezen, te plaatsen en uit te knippen. Vervolgens maak je gebruik van je naaimachine om er een geheel van te maken, dat je daarna kunt versieren. Je krijgt opdrachten van de dorpsbewoners en kunt hen naar hartenlust blij maken of juist dwarszitten. Een andere belangrijke feature: je kan de kat aaien. De game werd ontwikkelt in samenwerking met Sabrina Becker, een kunstenares en expert in kledingontwerp met een grote passie voor fashion- en kostuumgeschiedenis.

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De game verschijnt op 21 september voor pc.

Bron: Cozy Lives
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 8 reviews 82 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Packshot Dressmaker
Dressmaker

Ontwikkelaar

Cozy Lives

Uitgever

Free Lives

Release

21 september 2026

Platforms

PC
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
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