Pak je textielschaar: Dressmaker kent releasedatum

Meer dan 200.000 keer is de indiegame Dressmaker al op Steam-verlanglijsten geplaatst. Nu is er eindelijk een releasedatum bekend voor de langverwachte designgame.

In Dressmaker heb jij je eigen kledingwinkel in een klein dorpje. Jij bepaalt elk aspect van het ontwerpproces door de juiste stof te kiezen, te plaatsen en uit te knippen. Vervolgens maak je gebruik van je naaimachine om er een geheel van te maken, dat je daarna kunt versieren. Je krijgt opdrachten van de dorpsbewoners en kunt hen naar hartenlust blij maken of juist dwarszitten. Een andere belangrijke feature: je kan de kat aaien. De game werd ontwikkelt in samenwerking met Sabrina Becker, een kunstenares en expert in kledingontwerp met een grote passie voor fashion- en kostuumgeschiedenis.

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De game verschijnt op 21 september voor pc.