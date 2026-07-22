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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Pro Jank Footy is een krankzinnige kijk op Aussie Rules Football

Door Bram Noteboom
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Je eerste bakkie pleur achterover gegoten? Mooi, je hebt de extra energie nodig om heelhuids door de krankzinnige trailer van Pro Jank Footy te komen.

In een goedkope doch charmante animatiestijl wordt Pro Jank Footy van ontwikkelaars Powerbomb Games en Tinker Town in de schijnwerpers gezet. Het gaat om een actievolle roguelike sportgame, waarin humor en absurditeit centraal staan. We beoefenen de sport Aussie Rules Football (niet te verwarren met rugby), maar er zijn behoorlijk wat kanttekening aanwezig in de vorm van agressieve meeuwen, zwarte gaten en vurige explosieven. Al die chaos en toch is het doel simpel: score goals! Maar om toch een doelpunt te komen, kun je gebruikmaken van game-changing power-ups en een deck met bombastische vaardigheden. De game ondersteunt verder lokale en online multiplayer, terwijl singleplayer-fans aan de slag kunnen met de zogeheten season mode.

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Pro Jank Footy is beschikbaar vanaf 12 augustus 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch-consoles.

Bron: Powerbomb Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5191 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Pro Jank Footy
Pro Jank Footy

Ontwikkelaar

Powerbomb Games, Tinker Town

Uitgever

Powerbomb Games, Umbrella Gaming

Release

12 augustus 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
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