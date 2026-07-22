Pro Jank Footy is een krankzinnige kijk op Aussie Rules Football

Je eerste bakkie pleur achterover gegoten? Mooi, je hebt de extra energie nodig om heelhuids door de krankzinnige trailer van Pro Jank Footy te komen.

In een goedkope doch charmante animatiestijl wordt Pro Jank Footy van ontwikkelaars Powerbomb Games en Tinker Town in de schijnwerpers gezet. Het gaat om een actievolle roguelike sportgame, waarin humor en absurditeit centraal staan. We beoefenen de sport Aussie Rules Football (niet te verwarren met rugby), maar er zijn behoorlijk wat kanttekening aanwezig in de vorm van agressieve meeuwen, zwarte gaten en vurige explosieven. Al die chaos en toch is het doel simpel: score goals! Maar om toch een doelpunt te komen, kun je gebruikmaken van game-changing power-ups en een deck met bombastische vaardigheden. De game ondersteunt verder lokale en online multiplayer, terwijl singleplayer-fans aan de slag kunnen met de zogeheten season mode.

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Pro Jank Footy is beschikbaar vanaf 12 augustus 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch-consoles.