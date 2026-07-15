Pure schattigheid in Capy Castaway

Games moeten niet altijd gewelddadig en stresserend zijn: soms heb je gewoon eens nood aan een flinke dosis schattigheid. Om je daarbij te helpen is er binnenkort Capy Castaway, een kleurrijke game waar de goede vibes vanaf spatten!

Wanneer verschijnt Capy Castaway?

Ontwikkelaar Kitten Cup Studio (zelfs de naam is gewoon schattig) heeft laten weten dat Capy Castaway later deze zomer zal verschijnen. Tegelijk werd een trailer gedropt, die tjokvol zit met beelden van de game. Je speelt als Capy de capybara en Corvi de kraai, die samen op avontuur gaan en puzzels oplossen. Leuke bonus: de game is ook in coöp-modus te spelen, waarbij één speler als Capy speelt en de andere als Corvi. Hoe ziet dat eruit? Wel, klik hieronder op play en ontdek de schattige wereld van Capy Castaway!

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Capy Castaway verschijnt op 6 augustus voor pc, een demo is nu al beschikbaar om te spelen.