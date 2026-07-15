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Pure schattigheid in Capy Castaway

Door Simon Verbeke
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Games moeten niet altijd gewelddadig en stresserend zijn: soms heb je gewoon eens nood aan een flinke dosis schattigheid. Om je daarbij te helpen is er binnenkort Capy Castaway, een kleurrijke game waar de goede vibes vanaf spatten!

Wanneer verschijnt Capy Castaway?

Ontwikkelaar Kitten Cup Studio (zelfs de naam is gewoon schattig) heeft laten weten dat Capy Castaway later deze zomer zal verschijnen. Tegelijk werd een trailer gedropt, die tjokvol zit met beelden van de game. Je speelt als Capy de capybara en Corvi de kraai, die samen op avontuur gaan en puzzels oplossen. Leuke bonus: de game is ook in coöp-modus te spelen, waarbij één speler als Capy speelt en de andere als Corvi. Hoe ziet dat eruit? Wel, klik hieronder op play en ontdek de schattige wereld van Capy Castaway!

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Capy Castaway verschijnt op 6 augustus voor pc, een demo is nu al beschikbaar om te spelen.

Bron: Kitten Cup Studio
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 15 reviews 270 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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