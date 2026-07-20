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Rage Room-game I'm Having a Bad Day komt naar VR-devices

Door Rudy Wijnberg
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Soms heb je weleens zo'n dag waarop je alles wilt slopen. I'm Having a Bad Day biedt wellicht een gezonder alternatief. In de VR-game word je namelijk losgelaten in een Rage Room (sloopkamer), waar je alles kort en klein kunt slaan.

Opgekropte woede is niet gezond. Laat die woede dan ook de vrije loop in I'm Having a Bad Day. In de game worden we voorzien van diverse voorwerpen waarmee we de items in de kamer van een kleine make-over kunnen voorzien. Uiteraard wel voorzien van een flinterdun verhaaltje. In de game doen we namelijk mee aan een realityshow. Voltooi je de doelstellingen, dan speel je nieuwe voorwerpen vrij.

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I'm Having a Bad Day komt te verschijnen voor PlayStation VR2 en Meta Quest en is speelbaar via Steam. Wanneer de game verschijnt, is echter nog onbekend. Apart, want de PlayStation-trailer is bestempeld als launch trailer. De game kan dus sneller verschijnen dan verwacht.

Bron: PlaySys
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 315 reviews 2175 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot I'm Having a Bad Day
I'm Having a Bad Day

Ontwikkelaar

Playsys

Uitgever

Playsys

Release

-

Platforms

VR
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