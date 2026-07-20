Rage Room-game I'm Having a Bad Day komt naar VR-devices

Soms heb je weleens zo'n dag waarop je alles wilt slopen. I'm Having a Bad Day biedt wellicht een gezonder alternatief. In de VR-game word je namelijk losgelaten in een Rage Room (sloopkamer), waar je alles kort en klein kunt slaan.

Opgekropte woede is niet gezond. Laat die woede dan ook de vrije loop in I'm Having a Bad Day. In de game worden we voorzien van diverse voorwerpen waarmee we de items in de kamer van een kleine make-over kunnen voorzien. Uiteraard wel voorzien van een flinterdun verhaaltje. In de game doen we namelijk mee aan een realityshow. Voltooi je de doelstellingen, dan speel je nieuwe voorwerpen vrij.

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I'm Having a Bad Day komt te verschijnen voor PlayStation VR2 en Meta Quest en is speelbaar via Steam. Wanneer de game verschijnt, is echter nog onbekend. Apart, want de PlayStation-trailer is bestempeld als launch trailer. De game kan dus sneller verschijnen dan verwacht.