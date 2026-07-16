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Rayman Origins schittert via de Enhanced Edition

Door Bram Noteboom
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Benieuwd naar de content van Rayman Origins: Enhanced Edition? Check dan de nieuwste gameplaytrailer om zo de verse features te ontdekken.

Zoals je wellicht al gehoord had: Rayman Origins: Enhanced Edition zit standaard inbegrepen bij Rayman Legends: Retold en dat blijft voorlopig de enige manier om deze titel binnen te halen. De platformer wordt niet zo heftig onder handen genomen als de aanstaande remake, maar toch kunnen spelers rekenen op een aantal toffe, nieuwe features. Zo worden de visuals naar de moderne tijd getrokken met een 4K-resolutie, zijn er nieuwe beloningen (zoals skins) om te ontgrendelen én bevat de Enhanced Edition diverse Quality-of-Life updates.

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Rayman Origins: Enhanced Edition lanceert logischerwijs gelijktijdig met Rayman Legends Retold; oftwel op 1 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Ubisoft
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5146 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Rayman Origins
Rayman Origins

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Ubisoft

Uitgever

Ubisoft

Release

25 november 2011

Platforms

PC
X360
PS3
Wii
PSV
3DS
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