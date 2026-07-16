Rayman Origins schittert via de Enhanced Edition
Benieuwd naar de content van Rayman Origins: Enhanced Edition? Check dan de nieuwste gameplaytrailer om zo de verse features te ontdekken.
Zoals je wellicht al gehoord had: Rayman Origins: Enhanced Edition zit standaard inbegrepen bij Rayman Legends: Retold en dat blijft voorlopig de enige manier om deze titel binnen te halen. De platformer wordt niet zo heftig onder handen genomen als de aanstaande remake, maar toch kunnen spelers rekenen op een aantal toffe, nieuwe features. Zo worden de visuals naar de moderne tijd getrokken met een 4K-resolutie, zijn er nieuwe beloningen (zoals skins) om te ontgrendelen én bevat de Enhanced Edition diverse Quality-of-Life updates.
Rayman Origins: Enhanced Edition lanceert logischerwijs gelijktijdig met Rayman Legends Retold; oftwel op 1 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
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