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Retailers waarschuwen voor console-tekorten wegens GTA 6-launch

Door Bram Noteboom

Mocht je nog een PS5 of Xbox Series X|S nodig hebben voor GTA 6, dan moet je opschieten. Diverse retailers verwachten een tekort aan current-gen consoles.

Dit meldt The Game Business via hun nieuwsbrief. Journalist Christopher Dring heeft met meerdere partijen gesproken. Zij geven onafhankelijk aan dat ze door de componenten-crisis een tekort verwachten aan consoles. GTA 6 gaat enorm veel teweeg brengen en veel mensen willen er maar al te graag een PS5 of Xbox Series X|S voor in huis halen. Echter, naar verwachting is de vraag vele malen hoger dan het aanbod en kan er ook niet snel gehandeld worden om meer consoles bij te bouwen. De groeiende AI-sector heeft namelijk de techmarkt in z'n greep en hierdoor ontstaat er schaarste in cruciale onderdelen voor de bouw van de consoles. Een senior inkoper van games, die geen toestemming had om erover te spreken en blijft daardoor anoniem, zei het volgende:

We’ve been informed that because of the on-going issues around hardware component availability, we won’t be getting the units we want ahead of GTA. Demand will likely outstrip supply during the year end period.

GTA 6 consoles tekorten PS5 XBOX

GTA 6 is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Heb jij al je platform in de woonkamer staan?

Bron: The Game Business
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar AceVentura
AceVentura
lvl11 Commander
1 week geleden om 10:30

Uitverkocht zal wel meevallen maar een collega van mij gaat een ps5 kopen puur alleen om GTA6 te spelen, en zo zullen er vast wel meer zijn. Dus uitverkocht is misschien overdreven maar er zullen ongetwijfeld ineens meer ps5 of Xbox consoles verkocht worden.

0
Avatar Gamer4life
Gamer4life
lvl6 Combo Juggler
1 week geleden om 17:59

Console tekorten ? Denk alleen PS5 consoles .... Niemand wil een curry machine 🫠🤟

0
Avatar Robert-Frans
Robert-Frans
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 week geleden om 15:37

Ah, we keren weer terug naar de goede oude tijd. Waar kinderen uit de buurt na schooltijd zich voor een paar centen bij dat ene gezin rondom de enige PS5 in de buurt scharen, om met een glaasje limonade samen gangsters af te knallen, bordelen te bezoeken, banken te beroven en voetgangers omver te rijden...

2
Avatar Gusanito
Gusanito
lvl5 Thread Hunter
1 week geleden om 14:18

Verkooptruc om de over-priced consoles toch te kunnen slijten. Al zullen er zeker aardig wat Playstations verkocht worden.

1
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl15 Community Veteraan
1 week geleden om 13:23

Ik heb alle consoles in huis, en voor de inflatie. De PlayStation 5 Pro met de release aangeschaft, dus we zitten goed.

Dit lijkt me weer zo'n bangmakerij voor niks om te verkopen.

2
Avatar GroteSmurf
GroteSmurf
lvl4 Reply Goblin
1 week geleden om 12:43

Of men stapt massaal over op KPN of Ziggo, die delen de consoles 'gratis' uit.

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
1 week geleden om 12:12

Er zal zeker een enorme PS5 verkoop piek komen ja!

2
Avatar HugMeBratha
HugMeBratha
lvl4 Reply Goblin
1 week geleden om 10:41

Tegenwoordig wordt overal maar voor "gewaarschuwd"

1
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