Retailers waarschuwen voor console-tekorten wegens GTA 6-launch
Mocht je nog een PS5 of Xbox Series X|S nodig hebben voor GTA 6, dan moet je opschieten. Diverse retailers verwachten een tekort aan current-gen consoles.
Dit meldt The Game Business via hun nieuwsbrief. Journalist Christopher Dring heeft met meerdere partijen gesproken. Zij geven onafhankelijk aan dat ze door de componenten-crisis een tekort verwachten aan consoles. GTA 6 gaat enorm veel teweeg brengen en veel mensen willen er maar al te graag een PS5 of Xbox Series X|S voor in huis halen. Echter, naar verwachting is de vraag vele malen hoger dan het aanbod en kan er ook niet snel gehandeld worden om meer consoles bij te bouwen. De groeiende AI-sector heeft namelijk de techmarkt in z'n greep en hierdoor ontstaat er schaarste in cruciale onderdelen voor de bouw van de consoles. Een senior inkoper van games, die geen toestemming had om erover te spreken en blijft daardoor anoniem, zei het volgende:
GTA 6 is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Heb jij al je platform in de woonkamer staan?
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Uitverkocht zal wel meevallen maar een collega van mij gaat een ps5 kopen puur alleen om GTA6 te spelen, en zo zullen er vast wel meer zijn. Dus uitverkocht is misschien overdreven maar er zullen ongetwijfeld ineens meer ps5 of Xbox consoles verkocht worden.
Console tekorten ? Denk alleen PS5 consoles .... Niemand wil een curry machine 🫠🤟
Ah, we keren weer terug naar de goede oude tijd. Waar kinderen uit de buurt na schooltijd zich voor een paar centen bij dat ene gezin rondom de enige PS5 in de buurt scharen, om met een glaasje limonade samen gangsters af te knallen, bordelen te bezoeken, banken te beroven en voetgangers omver te rijden...
Verkooptruc om de over-priced consoles toch te kunnen slijten. Al zullen er zeker aardig wat Playstations verkocht worden.
Ik heb alle consoles in huis, en voor de inflatie. De PlayStation 5 Pro met de release aangeschaft, dus we zitten goed.
Dit lijkt me weer zo'n bangmakerij voor niks om te verkopen.
Of men stapt massaal over op KPN of Ziggo, die delen de consoles 'gratis' uit.
Er zal zeker een enorme PS5 verkoop piek komen ja!
Tegenwoordig wordt overal maar voor "gewaarschuwd"