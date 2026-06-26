Retailers waarschuwen voor console-tekorten wegens GTA 6-launch

Mocht je nog een PS5 of Xbox Series X|S nodig hebben voor GTA 6, dan moet je opschieten. Diverse retailers verwachten een tekort aan current-gen consoles.

Dit meldt The Game Business via hun nieuwsbrief. Journalist Christopher Dring heeft met meerdere partijen gesproken. Zij geven onafhankelijk aan dat ze door de componenten-crisis een tekort verwachten aan consoles. GTA 6 gaat enorm veel teweeg brengen en veel mensen willen er maar al te graag een PS5 of Xbox Series X|S voor in huis halen. Echter, naar verwachting is de vraag vele malen hoger dan het aanbod en kan er ook niet snel gehandeld worden om meer consoles bij te bouwen. De groeiende AI-sector heeft namelijk de techmarkt in z'n greep en hierdoor ontstaat er schaarste in cruciale onderdelen voor de bouw van de consoles. Een senior inkoper van games, die geen toestemming had om erover te spreken en blijft daardoor anoniem, zei het volgende:

We’ve been informed that because of the on-going issues around hardware component availability, we won’t be getting the units we want ahead of GTA. Demand will likely outstrip supply during the year end period.

GTA 6 is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Heb jij al je platform in de woonkamer staan?