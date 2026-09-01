Rockstar jaagt verder op GTA 6-leaker met doelgerichte aanvraag
Rockstar en moederbedrijf Take-Two Interactive zijn nog altijd zoekende naar de leaker, die onder de naam CyberLeek gebukt gaat. De leaker heeft gedurende de afgelopen twee weken talloze beelden online gezet. De eerdere dagvaardingen aan Microsoft en Discord hebben flink wat kritiek ontvangen, maar Take-Two heeft wederom op 28 augustus een doelgerichte dagvaarding voor Discord ingediend.
Op 21 augustus kwam naar buiten dat Take-Two en Rockstar zowel Microsoft als Discord hebben gedagvaard om bepaalde gegevens te delen. Dit in verband met de vele gelekte GTA 6-gameplaybeelden. Uiteraard met de nodige kritiek, want Take-Two vereiste inzage in complete servers, waardoor het gegevens van tienduizenden mensen zou mogen inzien. Er is nu echter een nieuwe dagvaarding opgesteld en hoewel deze nog niet is goedgekeurd, lijkt Take-Two zeer doelgericht te werk te gaan. In het document claimt Take-Two namelijk dat het aanvullende informatie over een enkele Discord-gebruiker vereist. Of dit daadwerkelijk de GTA 6-lekker is, moet uiteraard nog blijken.
Gezien het document nog niet door het hooggerechtshof is goedgekeurd, is het ook nog niet bij Discord overhandigd. Deze doelgerichte aanvraag wijst er echter wel op dat Take-Two en Rockstar nog altijd op de Grand Theft Auto 6-lekker aan het jagen zijn en mogelijk zeer dichtbij het achterhalen van de identiteit van de leaker zijn.
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