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Sea of Stars: Sunset Edition brengt laatste contentupdate

Door Bram Noteboom

Via een updatevideo laat ontwikkelaar Sabotage Studio weten dat Sea of Stars: Sunset Edition de laatste contentupdate voor de RPG bevat.

Sea of Stars: Sunset Edition kun je zien als een afscheidsbrief naar de fans, maar dan wel eentje met de nodige features in de bijlage. Zo komt er een gloednieuwe openingscinematic naar de game, zodat spelers zich nog beter kunnen verdiepen in het verhaal en de personages. De Normal- en Hard-modus worden verder aangepast, zodat ze voor meer uitdaging zorgen. Daarnaast is de Nintendo Switch 2-versie nu verkrijgbaar met de GameShare-feature beschikbaar voor 3-player co-op, terwijjl de GOG-variant ook nu aan te schaffen valt. De Steam-versie daarentegen kan genieten van een fikse korting en samen met iam8bit wordt er gewerkt aan een Collector’s Edition.

Maar wat nu voor Sabotage Studio? Geen zorgen, die blijven lekker werken aan Project Sparrow. Het is nog te vroeg om iets te onthullen over deze game, maar men laat wel weten dat de titel in volledige productie is gegaan en dat ze er al meer dan een jaar aan sleutelen. Sabotage Studio is in tien jaar tijd 'nog nooit zo enthousiast geweest over een game'.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Sea of Stars is nu beschikbaar voor de pc en consoles.

Bron: Sabotage Studio
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Sea of Stars
Sea of Stars

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Sabotage Studio

Uitgever

Sabotage Studio

Release

29 augustus 2023

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 08:18

Geweldige game! Zeer van genoten. Niks als lof voor de game. Een aanrader voor ieder die ook maar een beetje interesse heeft in het genre 👌🏻

0
Avatar RavenBlack
RavenBlack
lvl4 Reply Goblin
3 weken geleden om 01:35

Mooie van dit alles is dat de update gratis is.

0
Avatar Flappy
Flappy
lvl8 Achievement Hunter
3 weken geleden om 18:07

Ik kan alleen maar zeggen: Kopuh!!!! Echt goede game. De gratis DLC maakte het compleet af en was echt geweldig!

0
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