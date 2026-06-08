Sea of Stars: Sunset Edition brengt laatste contentupdate

Via een updatevideo laat ontwikkelaar Sabotage Studio weten dat Sea of Stars: Sunset Edition de laatste contentupdate voor de RPG bevat.

Sea of Stars: Sunset Edition kun je zien als een afscheidsbrief naar de fans, maar dan wel eentje met de nodige features in de bijlage. Zo komt er een gloednieuwe openingscinematic naar de game, zodat spelers zich nog beter kunnen verdiepen in het verhaal en de personages. De Normal- en Hard-modus worden verder aangepast, zodat ze voor meer uitdaging zorgen. Daarnaast is de Nintendo Switch 2-versie nu verkrijgbaar met de GameShare-feature beschikbaar voor 3-player co-op, terwijjl de GOG-variant ook nu aan te schaffen valt. De Steam-versie daarentegen kan genieten van een fikse korting en samen met iam8bit wordt er gewerkt aan een Collector’s Edition.

Maar wat nu voor Sabotage Studio? Geen zorgen, die blijven lekker werken aan Project Sparrow. Het is nog te vroeg om iets te onthullen over deze game, maar men laat wel weten dat de titel in volledige productie is gegaan en dat ze er al meer dan een jaar aan sleutelen. Sabotage Studio is in tien jaar tijd 'nog nooit zo enthousiast geweest over een game'.

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Sea of Stars is nu beschikbaar voor de pc en consoles.