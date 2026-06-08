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Smalland 2: Lost Realms vervolgt het verhaal van de Smallfolk

Door Patrick Lamers

Maximum Entertainment heeft Smalland 2: Lost Realms onthuld met een aankondigingstrailer. Dit is het volgende hoofdstuk in de geliefde open-world survival game waar je als miniatuur wezentje op avontuur gaat.

Smalland 2: Lost Realms borduurt voort op het originele verhaal. Je bent onderdeel van de Smallfolk en reist langs de Lost Realms om diepgewortelde geheimen te ontrafelen, terwijl je ondertussen probeert de wereld te redden van een noodlottige voorspelling dat de toekomst van de wereld in gevaar brengt. Als klein mannetje reis je door verschillende regio's, waarbij je diverse culturen, resources en uitdagingen tegenkomt. Smalland 2: Lost Realms belooft een nog grotere wereld, een progressiesysteem met nog meer diepgang en dieren waarmee je vriendschappen kunt sluiten. Dit alles kun je doen in 10-player co-op.

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Smalland 2: Lost Realms komt nog dit jaar naar pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De versie voor de Nintendo Switch 2 wordt ergens volgend jaar verwacht.

Bron: Maximum Entertainment
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Smalland 2: Lost Realms
Smalland 2: Lost Realms

Ontwikkelaar

Maximum Entertainment

Uitgever

Maximum Entertainment

Release

2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar BozeMeneer
BozeMeneer
lvl5 Thread Hunter
3 weken geleden om 08:13

Deel 1 was verrassend leuk. Hoop dat deel 2 niet anders is.

0
Avatar Gamerlezer
Gamerlezer
lvl8 Achievement Hunter
3 weken geleden om 22:01

Dacht dat de eerste niet zo'n success was? blijkbaar dus toch wel.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
3 weken geleden om 21:01

Smalland…. Is dat niet waar je je kinderen kan dumpen als je met je vrouw verplicht heel de IKEA door moet termijn je alleen een vergiet nodig hebt? 😅

0
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