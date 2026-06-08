Smalland 2: Lost Realms vervolgt het verhaal van de Smallfolk

Maximum Entertainment heeft Smalland 2: Lost Realms onthuld met een aankondigingstrailer. Dit is het volgende hoofdstuk in de geliefde open-world survival game waar je als miniatuur wezentje op avontuur gaat.

Smalland 2: Lost Realms borduurt voort op het originele verhaal. Je bent onderdeel van de Smallfolk en reist langs de Lost Realms om diepgewortelde geheimen te ontrafelen, terwijl je ondertussen probeert de wereld te redden van een noodlottige voorspelling dat de toekomst van de wereld in gevaar brengt. Als klein mannetje reis je door verschillende regio's, waarbij je diverse culturen, resources en uitdagingen tegenkomt. Smalland 2: Lost Realms belooft een nog grotere wereld, een progressiesysteem met nog meer diepgang en dieren waarmee je vriendschappen kunt sluiten. Dit alles kun je doen in 10-player co-op.

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Smalland 2: Lost Realms komt nog dit jaar naar pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De versie voor de Nintendo Switch 2 wordt ergens volgend jaar verwacht.