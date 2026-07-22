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Speel dirigentje in Maestro voor de Nintendo Switch

Door Simon Verbeke
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Heb je altijd al aan het roer willen staan van je eigen orkest? Dat is binnenkort mogelijk, want dit najaar krijgt de Nintendo Switch een unieke game: maak kennis met Maestro!

Maestro dirigeert zijn weg naar de Nintendo Switch

Maestro was oorspronkelijk een VR-game uit 2024 (die indertijd goed ontvangen werd), maar nu breekt de game voor het eerst los uit z'n VR-headset. Deze versie van de game maakt gebruik van de Joy-Cons: je gebruikt deze om, op het juiste ritme, bepaalde handelingen uit te voeren, waardoor je orkest weet wat het moet doen. Er zullen heel wat bekende muziekstukken zijn om uit te kiezen: in de onderstaande trailer krijgen we al filmmuziek te horen van, onder andere, Harry Potter en Pirates of the Caribbean.

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Maestro verschijnt op 17 september voor zowel Nintendo Switch 1 als 2. Een gratis demo volgt spoedig.

Bron: Double Jack
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 15 reviews 282 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Maestro
Maestro

Ontwikkelaar

Double Jack SAS

Uitgever

Double Jack SAS

Release

17 oktober 2024

Platforms

NSW
VR
NS2
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Reacties
Avatar Maestro
Maestro
lvl11 Commander
2 uur geleden

Mijn game!

3
Avatar Alex_Kidd
Alex_Kidd
lvl9 NPC 2.0
2 uur geleden

Hopelijk wel beter dan Wii Music. Wat een gare game was dat..

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl11 Commander
4 uur geleden

Dit kan best leuk zijn, maar dan moet je dit wel tegen vrienden kunnen spelen in een multiplayer stand. En welke muziek krijgen we? Dit was helemaal awesome geweest als je hits van Nintendo kon dirigeren. Ga deze game toch even volgen, wie weet.

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl10 Deel van het meubilair
5 uur geleden

Dit ziet er best tof uit.

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl11 Commander
7 uur geleden

Op PSVR 2 is dit fantastisch!
Zonder VR lijkt me weinig aan.

1
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