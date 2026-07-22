Speel dirigentje in Maestro voor de Nintendo Switch

Heb je altijd al aan het roer willen staan van je eigen orkest? Dat is binnenkort mogelijk, want dit najaar krijgt de Nintendo Switch een unieke game: maak kennis met Maestro!

Maestro dirigeert zijn weg naar de Nintendo Switch

Maestro was oorspronkelijk een VR-game uit 2024 (die indertijd goed ontvangen werd), maar nu breekt de game voor het eerst los uit z'n VR-headset. Deze versie van de game maakt gebruik van de Joy-Cons: je gebruikt deze om, op het juiste ritme, bepaalde handelingen uit te voeren, waardoor je orkest weet wat het moet doen. Er zullen heel wat bekende muziekstukken zijn om uit te kiezen: in de onderstaande trailer krijgen we al filmmuziek te horen van, onder andere, Harry Potter en Pirates of the Caribbean.

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Maestro verschijnt op 17 september voor zowel Nintendo Switch 1 als 2. Een gratis demo volgt spoedig.