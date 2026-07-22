Speel dirigentje in Maestro voor de Nintendo Switch
Heb je altijd al aan het roer willen staan van je eigen orkest? Dat is binnenkort mogelijk, want dit najaar krijgt de Nintendo Switch een unieke game: maak kennis met Maestro!
Maestro dirigeert zijn weg naar de Nintendo Switch
Maestro was oorspronkelijk een VR-game uit 2024 (die indertijd goed ontvangen werd), maar nu breekt de game voor het eerst los uit z'n VR-headset. Deze versie van de game maakt gebruik van de Joy-Cons: je gebruikt deze om, op het juiste ritme, bepaalde handelingen uit te voeren, waardoor je orkest weet wat het moet doen. Er zullen heel wat bekende muziekstukken zijn om uit te kiezen: in de onderstaande trailer krijgen we al filmmuziek te horen van, onder andere, Harry Potter en Pirates of the Caribbean.
Maestro verschijnt op 17 september voor zowel Nintendo Switch 1 als 2. Een gratis demo volgt spoedig.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Mijn game!
Hopelijk wel beter dan Wii Music. Wat een gare game was dat..
Dit kan best leuk zijn, maar dan moet je dit wel tegen vrienden kunnen spelen in een multiplayer stand. En welke muziek krijgen we? Dit was helemaal awesome geweest als je hits van Nintendo kon dirigeren. Ga deze game toch even volgen, wie weet.
Dit ziet er best tof uit.
Op PSVR 2 is dit fantastisch!
Zonder VR lijkt me weinig aan.