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Stijlvolle anime Ghost of Tsushima Legends in de maak

Door Bram Noteboom

Via Crunchyroll wordt de eerste teaser-trailer van Ghost of Tsushima Legends vrijgegeven. Bekijk hier de première van deze stijlvolle anime.

De eerste daadwerkelijke beelden laten nog even op zich wachten, maar via de videobeschrijving wordt wel het plot verder ontrafelt. Ghost of Tsushima Legends volgt een van de laatste overgebleven samoerai terwijl hij zijn vaderland Tsushima verdedigt tegen het Mongoolse Rijk. Klinkt herkenbaar, niet? Director Takanobu Mizuno neemt de leiding over deze trouw ogende adaptatie, terwijl HAYATE Inc. verantwoordelijk wordt gehouden voor de productie. Satoshi Maejima en Gen Urobuchi van NITRO PLUS schrijven het script. Gen Urobuchi krijgt daarentegen de taak om de story composition te verwerken. Op visueel gebied houdt Takashi Okazaki zich bezig met de character designs en KAMIKAZE DOUGA produceert de animatie an sich.

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Ghost of Tsushima Legends heeft nog geen releasedatum. De games in de reeks, Ghost of Tsushima en Ghost of Yotei, zijn al wel speelbaar.

Bron: Crunchyroll
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5127 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Ghost of Tsushima Genomineerd
Ghost of Tsushima

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Sucker Punch
PC Nixxes Software

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

17 juli 2020
PC

Platforms

PC
PS4
PS5
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