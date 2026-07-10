Stijlvolle anime Ghost of Tsushima Legends in de maak

Via Crunchyroll wordt de eerste teaser-trailer van Ghost of Tsushima Legends vrijgegeven. Bekijk hier de première van deze stijlvolle anime.

De eerste daadwerkelijke beelden laten nog even op zich wachten, maar via de videobeschrijving wordt wel het plot verder ontrafelt. Ghost of Tsushima Legends volgt een van de laatste overgebleven samoerai terwijl hij zijn vaderland Tsushima verdedigt tegen het Mongoolse Rijk. Klinkt herkenbaar, niet? Director Takanobu Mizuno neemt de leiding over deze trouw ogende adaptatie, terwijl HAYATE Inc. verantwoordelijk wordt gehouden voor de productie. Satoshi Maejima en Gen Urobuchi van NITRO PLUS schrijven het script. Gen Urobuchi krijgt daarentegen de taak om de story composition te verwerken. Op visueel gebied houdt Takashi Okazaki zich bezig met de character designs en KAMIKAZE DOUGA produceert de animatie an sich.

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Ghost of Tsushima Legends heeft nog geen releasedatum. De games in de reeks, Ghost of Tsushima en Ghost of Yotei, zijn al wel speelbaar.