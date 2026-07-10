Stijlvolle anime Ghost of Tsushima Legends in de maak
Via Crunchyroll wordt de eerste teaser-trailer van Ghost of Tsushima Legends vrijgegeven. Bekijk hier de première van deze stijlvolle anime.
De eerste daadwerkelijke beelden laten nog even op zich wachten, maar via de videobeschrijving wordt wel het plot verder ontrafelt. Ghost of Tsushima Legends volgt een van de laatste overgebleven samoerai terwijl hij zijn vaderland Tsushima verdedigt tegen het Mongoolse Rijk. Klinkt herkenbaar, niet? Director Takanobu Mizuno neemt de leiding over deze trouw ogende adaptatie, terwijl HAYATE Inc. verantwoordelijk wordt gehouden voor de productie. Satoshi Maejima en Gen Urobuchi van NITRO PLUS schrijven het script. Gen Urobuchi krijgt daarentegen de taak om de story composition te verwerken. Op visueel gebied houdt Takashi Okazaki zich bezig met de character designs en KAMIKAZE DOUGA produceert de animatie an sich.
Ghost of Tsushima Legends heeft nog geen releasedatum. De games in de reeks, Ghost of Tsushima en Ghost of Yotei, zijn al wel speelbaar.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Nieuws
Ghost of Tsushima hakt zijn weg naar de pc
Ghost of Tsushima is de volgende PlayStation blockbuster die zijn weg naar de pc baant. De Director's Cut verschijnt zelfs sneller dan je denkt.0 reacties
-
Nieuws
Ghost of Tsushima meer dan 8 miljoen keer verkocht
Tijdens de CES 2022 had Sony een aantal interessante aankondigingen, waaronder het feit dat Ghost of Tsushima inmiddels meer dan 8 miljoen keer verkocht...0 reacties
-
Trailer
Trailer: Op reis in Ghost of Tsushima Director's Cut-trailer
Er zijn nieuwe beelden getoond van het pittoreske Iki Island in een nieuwe trailer van Ghost of Tsushima: Director's Cut. Ook het verhaal komt aan bod.0 reacties
-
Trailer
Trailer: Ghost of Tsushima krijgt Director's Cut
Ghost of Tsushima krijgt een Director's Cut editie. PlayStation deelde het nieuws in een nieuwe trailer waarin de inhoud en de nieuwe DLC Iki Island te...0 reacties