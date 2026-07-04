Ubisoft viert 40e verjaardag met video vol iconische franchises
Ubisoft viert in 2026 zijn 40e verjaardag! De Franse uitgever werd namelijk op 28 maart 1986 opgericht door Yves, Claude, Michel, Gérard en Christian Guillemot. Reden voor een feestje dus! Tot op heden blijft groots spektakel echter uit, maar Ubisoft viert de mijlpaal wel met een korte video waarin veertig jaar aan Ubisoft-games voorbij komt.
Opvallend is de rol van Rayman in onderstaande video. Het personage schittert al geruime tijd in afwezigheid, maar lijkt het afgelopen jaar steeds nadrukkelijker naar de voorgrond te treden, mede dankzij de aankomende release van Rayman Legends: Retold op 1 oktober 2026. Verder zien we natuurlijk ook franchises als Assassin's Creed en Splinter Cell voorbijkomen.
Ubisoft heeft het de afgelopen periode niet makkelijk gehad. Zo wordt de uitgever geplaagd door ontslagrondes, heeft het meerdere projecten, zoals Prince of Persia: Sands of Time Remake, moeten schrappen en is medeoprichter Claude Guillemot onlangs overleden bij een vliegtuigongeluk.
Toch lijkt er voorzichtig sprake van een stijgende lijn. Zo wist Yves Guillemot medeoprichter van 2K Games, Christoph Hartmann, aan te stellen als leider van Ubisoft Creative House 2, verschijnt Assassin's Creed Black Flag Resynced op 9 juli 2026 en lijkt er weer een duidelijke koers voor het bedrijf te ontstaan.
Wij wensen Ubisoft in ieder geval een fijne 40e verjaardag en kunnen niet wachten op het 50-jarig jubileum!
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Nou, fijne verjaardag hebben ze. 1 van die broers die het opricht heeft verongelukt, het bedrijf is nagenoeg failliet, de meeste reeksen worden uitgekotst en het aantal tikt zo ongeveer de vloerplint aan qua waarde. Ongekend hoe je zo'n succesvol bedrijf (tot 10 jaar terug) zo hebt kunnen laten vernietigen.
Nou met de gang van zaken gaan we de 50 niet redden denk…….
…leuk en gefeliciteerd! Nu nog een Beyond Good and Evil 2 please 🙏.
En er zullen nog vele jaren volgen.