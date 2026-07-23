Wile E. Coyote vecht tegen John Cena in Coyote vs. ACME

Na al die jaren van mislukte pogingen om The Road Runner te pakken, is Wile E. Coyote het eindelijk zat. Coyote pakt de handschoen op en gaat volop de strijd aan met ACME in een mix van live-action en animatie in Coyote vs. ACME.

Voor de wat oudere lezers hoef ik niet uit te leggen wie Wile E. Coyote en The Road Runner zijn. Het iconische duo weet immers al decennialang visuele slapstick op het scherm te toveren. In de aankomende film van Warner Bros. neemt Wile E. Coyote het echter niet op tegen de snelle vogel. Nee, het is fabrikant ACME die in zijn vizier komt. De fabrikant, aangestuurd door niemand minder dan de beste worstelaar aller tijden John Cena, levert namelijk al jarenlang niet-functionerende wapens, waardoor Coyote telkens het slachtoffer is van zijn eigen listen.

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Coyote vs. ACME verschijnt op 28 augustus wereldwijd in de bioscoop. Zitten jullie te wachten op een film in de trant van Space Jam, waarin realiteit en cartoons naadloos met elkaar samengaan? Laat het weten in de reacties!