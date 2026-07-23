Wile E. Coyote vecht tegen John Cena in Coyote vs. ACME
Na al die jaren van mislukte pogingen om The Road Runner te pakken, is Wile E. Coyote het eindelijk zat. Coyote pakt de handschoen op en gaat volop de strijd aan met ACME in een mix van live-action en animatie in Coyote vs. ACME.
Voor de wat oudere lezers hoef ik niet uit te leggen wie Wile E. Coyote en The Road Runner zijn. Het iconische duo weet immers al decennialang visuele slapstick op het scherm te toveren. In de aankomende film van Warner Bros. neemt Wile E. Coyote het echter niet op tegen de snelle vogel. Nee, het is fabrikant ACME die in zijn vizier komt. De fabrikant, aangestuurd door niemand minder dan de beste worstelaar aller tijden John Cena, levert namelijk al jarenlang niet-functionerende wapens, waardoor Coyote telkens het slachtoffer is van zijn eigen listen.
Coyote vs. ACME verschijnt op 28 augustus wereldwijd in de bioscoop. Zitten jullie te wachten op een film in de trant van Space Jam, waarin realiteit en cartoons naadloos met elkaar samengaan? Laat het weten in de reacties!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Helemaal met je eens met wat je over John Cena zegt Rudy
Uhm…..
De beste wie en wat aller tijden…?! 🤨
Heeft iemand vroeger de game Sheep, dog 'n wolf weleens gespeeld? Kan mij er weinig van herinneren: Je ging met de look a like neef van Will e coyote schapen stelen. Cartoony Metal Gear Solid. Wel grappig om te checken.
Geweldig dit, dit soort tekenfilms had je vroeger gewoon met regelmaat op tv. Roadrunner VS Wile E. Coyote, Tweety & Sylvester, Daffy Duck, Tasmanian Devil en (ik dacht wel van een ander filmhuis?) Aardvark met die mier. Hahaha, zo veel leuker dan die Disney tekenfilms imo. I love WB!
Had liever The Rock gehad...
Whaha, geniaal! Deze ga ik zeker kijken.