Wizards of the Coast weigert aansluiting bij vakbond te erkennen

Wizards of the Coast weigert om te erkennen dat hun Dungeons & Dragons- en Studio X-teams zich hebben aangesloten bij de United Wizards of the Coast-vakbond. Hierdoor moeten alle werknemers gaan stemmen om te besluiten of zich wel of niet kunnen aansluiten bij de vakbond.

De Dungeons & Dragons- en Studio X- team (Magic: The Gathering) hadden op 6 oktober 2026 aangekondigd dat zij zich willen aansluiten bij de United Wizards of the Coast-vakbond. Deze vakbond bestaat al sinds juni en was gesticht door de ontwikkelaars verantwoordelijk voor Magic the Gathering: Arena. Vergelijkbaar met nu wilde Wizards of the Coast hun bestaan niet erkennen. Hierdoor moest er ook er ook gestemd worden. 83 procent van de werknemers stemden toen voor de vakbond. Gezien de vakbondsstandpunten is dit wel begrijpelijk. Zo wil United Wizards of the Coast, onder andere, bescherming van generatieve AI, toegang tot gezondheidszorg, een eerlijk loon en volledige eigendom over alles wat werknemers buiten werktijden om maken.

In een e-mail verkregen door Wargamer beweert Wizards of the Coast dat zij weigeren deze aansluitpoging te herkennen, zodat iedere werknemer via een stemming kan bepalen of zij wel gerepresenteerd willen worden door een vakbond. Wizards of the Coast geeft ook toe dat zij liever direct met werknemers communiceren in plaats van via een vakbond. In de e-mail wijst Wizards of the Coast werknemers er ook toe op dat ze in het verleden meerdere dingen hebben geregeld zonder vakbond, zoals gratis producten en vijf weken aan betaalde, extra vrije dagen.

United Wizards of the Coast - CWA

Wizards of the Coast beweert dus de aansluiting niet te erkennen zodat iedere werknemer een stem heeft. Echter, komt het wel vaker voor dat ontwikkelaars en uitgevers tegen vakbonden binnen de game-industrie zijn. Vertel ons in de comment-sectie wat jij hiervan vindt.