Word een hulpeloze hamster in FMV-game Sweet Hamster Days
Uit het bakje; wat is dit nou weer? Check even de trailer van FMV-game Sweet Hamster Days. In de game kom je vroeg te overlijden en keer je terug als een hulpeloze hamster. Gelukkig zijn er drie (volwassen) zusjes die je met alle liefde verzorgen.
In een interview met Automaton geeft Oda, designer bij Game Lab, te kennen dat Sweet Hamster Days in eerste instantie werd geweerd door Steam. De game is immers voorzien van live-actionbeelden waarin drie vrouwen, oftewel FMV (Full Motion Video), een hamster op een haast romantische wijze pamperen. Dat euvel is echter verholpen, want na wat kleine wijzigingen in de omschrijving en leeftijdscategorisering is de game nu toch beschikbaar.
Dat er bij Steam een aantal rode vlaggen omhooggingen, is overigens niet zo vreemd. In de game schitteren namelijk gravure-idols Sayaka Tomaru, Momoha Takatsuru en Shiori Ikemoto. Gravure-idols modelleren doorgaans in een beperkte hoeveelheid kleding, maar poseren niet per se naakt.
Afijn, Sweet Hamster Days is nu beschikbaar voor pc en kent een adviesprijs van €17,49. Mocht je de game willen proberen, er is nu een demo beschikbaar! Wat is jouw mening over FMV-games? Laat het weten in de reacties!
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Tja.... DAY 1 BABY!!!
Mijn eerste reactie is, waarom zou ik dit willen spelen? Zit er wel gameplay in? Heb ook nog nooit van dit soort games gehoord. Kan ook iets over mij zeggen, maar denk niet dat ik de doelgroep ben.