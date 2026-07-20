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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Word een hulpeloze hamster in FMV-game Sweet Hamster Days

Door Rudy Wijnberg
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Uit het bakje; wat is dit nou weer? Check even de trailer van FMV-game Sweet Hamster Days. In de game kom je vroeg te overlijden en keer je terug als een hulpeloze hamster. Gelukkig zijn er drie (volwassen) zusjes die je met alle liefde verzorgen.

In een interview met Automaton geeft Oda, designer bij Game Lab, te kennen dat Sweet Hamster Days in eerste instantie werd geweerd door Steam. De game is immers voorzien van live-actionbeelden waarin drie vrouwen, oftewel FMV (Full Motion Video), een hamster op een haast romantische wijze pamperen. Dat euvel is echter verholpen, want na wat kleine wijzigingen in de omschrijving en leeftijdscategorisering is de game nu toch beschikbaar.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Dat er bij Steam een aantal rode vlaggen omhooggingen, is overigens niet zo vreemd. In de game schitteren namelijk gravure-idols Sayaka Tomaru, Momoha Takatsuru en Shiori Ikemoto. Gravure-idols modelleren doorgaans in een beperkte hoeveelheid kleding, maar poseren niet per se naakt.

Afijn, Sweet Hamster Days is nu beschikbaar voor pc en kent een adviesprijs van €17,49. Mocht je de game willen proberen, er is nu een demo beschikbaar! Wat is jouw mening over FMV-games? Laat het weten in de reacties!

Bron: Automaton
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 315 reviews 2173 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Sweet Hamster Days
Sweet Hamster Days

Ontwikkelaar

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Uitgever

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Release

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Platforms

PC
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
19 minuten geleden

Tja.... DAY 1 BABY!!!

0
Avatar Mr.Harrow
Mr.Harrow
lvl7 Checkpoint Jeugd
24 minuten geleden

Mijn eerste reactie is, waarom zou ik dit willen spelen? Zit er wel gameplay in? Heb ook nog nooit van dit soort games gehoord. Kan ook iets over mij zeggen, maar denk niet dat ik de doelgroep ben.

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