AOC breidt de G4-serie uit met de CU34G4CA en CU34G4ZCA

Wie nog op zoek is naar een betaalbare 34 inch curved gaming monitor met hoge verversingssnelheid, kan binnenkort bij AOC Gaming terecht voor twee nieuwe opties. Vanaf volgende maand vult de monitorenfabrikant diens G4-reeks namelijk aan met de CU34G4CA en CU34G4ZCA.

Hoewel de monitoren in naam en uiterlijk weinig van elkaar lijken te verschillen, vallen er toch wat onderscheidende kenmerken te bespeuren wanneer we onder de kap kijken. Beide monitoren zijn uitgerust met een 1500R gebogen ultrawide Fast IPS paneel met een WQHD-resolutie (3440 x 1440) en DisplayHDR 400-certificering. Het is op het gebied van de verversingssnelheid dat de CU34G4ZCA het met zijn 240 Hz (250 Hz max na overklok) wint van de CU34G4CA die het moet doen met ‘slechts’ 180 Hz. De CU34G4CA is daarentegen wel ietsjes sneller qua responstijd: 0,3 ms versus 0,5 ms.

Op het vlak van connectiviteit verschillen de monitoren ook iets van elkaar. Beide uitgerust met twee USB 3.2 Gen 1-poorten, een DisplayPort 1.4 poort twee HDMI inputs, beschikt de CU34G4ZCA over HDMI 2.1 poorten om de hoge bandbreedte te bieden die komt kijken bij de hogere verversingssnelheid. De CU34G4CA beschikt daarentegen over HDMI 2.0 poorten.

AOC Gaming

Waarin de monitoren op het gebied van connectiviteit gelijkwaardig zijn, is de aanwezigheid van een USB-C aansluiting met 90 Watt Power delivery, waardoor de monitor externe apparaten (zoals een laptop of handheld) van stroom kan voorzien terwijl het ook videosignaal en data overdraagt. Perfect voor de liefhebbers van een clean desk policy, gezien dat weer wat kabels scheelt. Voor die personen komt de KVM-switch ook goed van pas, welke de mogelijkheid biedt om naadloos te schakelen tussen aangesloten systemen. Aangesloten randapparatuur schakelt gewoon mee, wat uitermate handig is voor creators die hun separate gaming rig en editing station willen bedienen zonder te moeten wisselen van opslag, muis en toetsenbord.

Het mooiste van alles is misschien nog wel de prijs. Beide monitoren worden volgende maand namelijk met een zacht prijsje op de markt gezet. De CU34G4CA krijgt een prijs van €249 en de CU34G4ZCA gaat daar met een prijs van €349 honderd euro overheen.