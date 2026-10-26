Auroch Digital verliest 25 procent van personeelsbestand

Indie-ontwikkelaar Auroch Digital komt met verdrietig nieuws. Maar liefst 25 procent van het personeelsbestand wordt ontslagen wegens de ‘uitdagende industrie’.

Ondanks dat 2026 de boeken ingaat voor Auroch Digital als een succesvol jaar, dankzij de releases van Starship Troopers: Ultimate Bug War!, Warhammer 40,000: Boltgun 2 en de aankomende Warhammer Survivors, kan men niet voorkomen dat een groot deel van de studio op straat komt te staan. De ontwikkelaar is van mening dat de games creatieve successen waren, maar de marktcondities zijn momenteel te streng, waardoor de ontslagronde niet te vermijden valt. Ze geven aan dat ze trots zijn op alle personeelsleden die geraakt worden en ze hopen dat andere studio's ruimte hebben voor het talent wat op zoek moet gaan naar nieuw werk. De post-launch support voor Warhammer 40,000: Boltgun 2 en Warhammer Survivors blijft iets waar Auroch Digital aan gaat werken en ze hopen dat hun fans alsnog de hoge verwachtingen blijven houden.

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We hopen dat alle getroffen medewerkers goed terecht komen. We houden de ontwikkelingen in de gaten.