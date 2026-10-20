Chronoscript verschijnt in zomer 2027, ook voor Xbox Series X|S
Chronoscript: The Endless End kwam op het podium van ID@Xbox Fall 2026 terecht. De avonturengame heeft zowel een releasewindow als een XBOX-launch te pakken.
DeskWorks Inc. en SHUEISHA GAMES kondigden Chronoscript: The Endless End oorspronkelijk in september 2025 aan voor de pc en PlayStation 5, maar gedurende de ID@Xbox Fall 2026-showcase kwam men terug op het aantal platformen waarop ze mikken te lanceren. Ook de Xbox Series X|S kan rekenen op de aanwezigheid van deze bijzonder ogende pagina-scroller, waarin je als een kleine, geschreven held door een manuscript moet zien te navigeren en tegelijkertijd moet afrekenen met diverse monsters die zich schuilhuiden achter de vele zinnen en woorden. Naast de 2D-schriften exploreer je een 3D-landhuis, waarin nog meer mysteries ontrafelt dienen te worden en uiteindelijk meer vrijgegeven van het geheimzinnige plot dat zich afspeelt in Chronoscript: The Endless End. Hoe dat in z'n werking gaat, dat kun je hieronder zelf begluren:
Chronoscript: The Endless End is beschikbaar in de zomer van 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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