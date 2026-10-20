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ID@Xbox Fall 2026

Chronoscript verschijnt in zomer 2027, ook voor Xbox Series X|S

Door Bram Noteboom
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Chronoscript: The Endless End kwam op het podium van ID@Xbox Fall 2026 terecht. De avonturengame heeft zowel een releasewindow als een XBOX-launch te pakken.

DeskWorks Inc. en SHUEISHA GAMES kondigden Chronoscript: The Endless End oorspronkelijk in september 2025 aan voor de pc en PlayStation 5, maar gedurende de ID@Xbox Fall 2026-showcase kwam men terug op het aantal platformen waarop ze mikken te lanceren. Ook de Xbox Series X|S kan rekenen op de aanwezigheid van deze bijzonder ogende pagina-scroller, waarin je als een kleine, geschreven held door een manuscript moet zien te navigeren en tegelijkertijd moet afrekenen met diverse monsters die zich schuilhuiden achter de vele zinnen en woorden. Naast de 2D-schriften exploreer je een 3D-landhuis, waarin nog meer mysteries ontrafelt dienen te worden en uiteindelijk meer vrijgegeven van het geheimzinnige plot dat zich afspeelt in Chronoscript: The Endless End. Hoe dat in z'n werking gaat, dat kun je hieronder zelf begluren:

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Chronoscript: The Endless End is beschikbaar in de zomer van 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: ID@Xbox Fall 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5722 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Chronoscript: The Endless End
Chronoscript: The Endless End

Ontwikkelaar

DeskWorks!

Uitgever

SHUEISHA GAMES

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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