Chronoscript: The Endless End uitgesteld naar volgend jaar

Het is nog niet het einde voor Chronoscript: The Endless End, maar het begin laat ook op zich wachten. De game is uitgesteld naar de zomer van 2026.

Dit laten DeskWorks Inc. en SHUEISHA GAMES weten via de sociale kanalen. Zoals je kon lezen in onze Chronoscript: The Endless End-preview waren we gematigd enthousiast geraakt over de unieke actie-platformer, maar er was ook nog wat werk aan de winkel. Dit zien de ontwikkelaars in en daarom hebben ze de keuze gemaakt om de game uit te stellen naar volgend jaar, zodat er nog voldoende tijd kan worden gespendeerd in het oppoetsen van de ervaring. Ze bieden hun excuses hiervoor aan en hopen dat de fans nog een beetje extra geduld kunnen opbrengen. In de tussentijd kan je met de demo aan de slag en beloven ze diverse updates te communiceren in de komende maanden.

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Chronoscript: The Endless End is beschikbaar in de zomer van 2027 voor de pc en PlayStation 5.