De IGF-jury is het intern oneens over het toestaan van GenAI
Sinds het begin van de huidige AI-boom is generatieve kunstmatige intelligentie, ook wel beter bekend als GenAI, een veelbesproken onderwerp waarover de meningen erg verdeeld zijn. De juryleden van het Independent Games Festival (IGF) zijn daarbij geen uitzondering.
In een bericht op Bluesky deelt gamejournalist Austin Walker en meerdere andere IGF-juryleden hun stelling over het gebruik van GenAI in games. Negentien juryleden maken hiermee bekend dat zij niet stemmen op games die gemaakt zijn met de hulp van GenAI. De redenen hiervoor zijn als volgt: GenAI is schadelijk voor het milieu, de financiële gezondheid van artiesten en ontwikkelaars, je mentale gezondheid, het informatielandschap en schaadt de werknemers in de creatieve industrie. De juryleden maken daarom ook geen uitzondering voor games waarin GenAI alleen gebruikt is voor de codering.
Deze stelling wordt niet gedeeld door alle juryleden. Na een intern debat over GenAI-games, waarin sprake was van onenigheid, heeft IGF als organisatie geen maatregelen genomen tegen het gebruik van GenAI. Desondanks vragen deze juryleden dat de organisatie toch een anti-GenAI-beleid aanneemt. Alleen maar weigeren om te stemmen geeft in hun ogen namelijk niet de benodigde tegenstand.
Op 3 maart 2027 houdt IGF de prijsuitreikingsceremonie. Ben jij het wel of niet eens met de stelling van deze negentien juryleden? Deel jouw mening met ons in de comments.
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Ik vind GenAi uitsluiten een foute beslissing.
Want AI is niet standaard fout. Ook niet bij gfx of muziek.
En als het gaat om helpen hij code schrijven., of zelfs een missende loophole in een verhaal aanvullen kan ik het ook toejuichen.
Je moet AI niet gebruiken om helemaal zonder eigen voorbeelden muziek of gfx te maken. Maar bug testen, code aanvullen en ondersteunen van de artiest zelf.
Stel iemand maakt de bomen voor een open wereld, helemaal met de hand zelfstandig. En die artiest kiest er zelf voor om 3 zelfgemaakte bomen in een ai te laden en te vragen of AI op die bomen 50 unieke andere varianten wil maken dan vind ik AI niet slecht. Hij/zij had het namelijk zelf kunnen doen, had anders ook zelf gedaan dus er is geen artiest benadeelt want als AI het niet deed deed die artiest het zelf. En AI gebruikt dan zijn modellen en jat niet van anderen.
Dus hij/zij heeft hooguit enkel zichzelf benadeelt.
Dus ik vind AI niet per definitie fout. Ook niet als het gaat om gfx dingen. Het ligt aan het gebruik.
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