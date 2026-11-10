De IGF-jury is het intern oneens over het toestaan van GenAI

Sinds het begin van de huidige AI-boom is generatieve kunstmatige intelligentie, ook wel beter bekend als GenAI, een veelbesproken onderwerp waarover de meningen erg verdeeld zijn. De juryleden van het Independent Games Festival (IGF) zijn daarbij geen uitzondering.

In een bericht op Bluesky deelt gamejournalist Austin Walker en meerdere andere IGF-juryleden hun stelling over het gebruik van GenAI in games. Negentien juryleden maken hiermee bekend dat zij niet stemmen op games die gemaakt zijn met de hulp van GenAI. De redenen hiervoor zijn als volgt: GenAI is schadelijk voor het milieu, de financiële gezondheid van artiesten en ontwikkelaars, je mentale gezondheid, het informatielandschap en schaadt de werknemers in de creatieve industrie. De juryleden maken daarom ook geen uitzondering voor games waarin GenAI alleen gebruikt is voor de codering.

Deze stelling wordt niet gedeeld door alle juryleden. Na een intern debat over GenAI-games, waarin sprake was van onenigheid, heeft IGF als organisatie geen maatregelen genomen tegen het gebruik van GenAI. Desondanks vragen deze juryleden dat de organisatie toch een anti-GenAI-beleid aanneemt. Alleen maar weigeren om te stemmen geeft in hun ogen namelijk niet de benodigde tegenstand.

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Op 3 maart 2027 houdt IGF de prijsuitreikingsceremonie. Ben jij het wel of niet eens met de stelling van deze negentien juryleden? Deel jouw mening met ons in de comments.