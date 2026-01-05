Bang dat Grand Theft Auto 6 pas in 2027 verschijnt? Die vrees lijkt niet nodig te zijn. Volgens Insider Gaming-verslaggever Tom Henderson ligt GTA 6 nog altijd op schema voor 19 november 2026. Nog mooier, ook het prijskaartje zou een stuk minder schrikbarend zijn dan we dachten.

Het wachten op GTA 6 begint inmiddels wel erg lang te duren. Grand Theft Auto 6 is onderhand meerdere keren uitgesteld en dat heeft bij veel fans de angst aangewakkerd dat een release in 2027 onvermijdelijk zou zijn. Toch stelt Henderson in zijn vooruitblik op 2026 dat het laatste uitstel daadwerkelijk de laatste is geweest. De content voor het eindproduct zou grotendeels afgerond zijn en het eerdere uitstel zou vooral zijn doorgevoerd om de game van extra polijstwerk te voorzien.

Naast de releasedatum doet Henderson ook een opvallende uitspraak over de prijs. Eerder berichtten we al dat Take-Two CEO Strauss Zelnick graag experimenteert met prijsmodellen, wat de nodige zorgen heeft weten te creëren over een potentieel duchtig prijskaartje. Volgens Henderson is dat echter niet ter sprake. GTA 6 staat namelijk “gewoon” voor tachtig dollar in de boeken. Omgerekend komt dat neer op zo'n zeventig euro, een bedrag dat onderhand de standaard is voor grote games binnen deze generatie.

En dat alles maakt het vooruitzicht ineens een stuk aangenamer. Rockstar kan namelijk wel weer wat positieve PR omtrent GTA 6 gebruiken. Natuurlijk blijft het voorlopig bij een gerucht, maar wel één afkomstig van een insider met een reputatie.

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Wat denk jij? Komt GTA 6 daadwerkelijk uit in november 2026 en blijft de prijs beperkt tot zeventig euro? Laat het weten in de comments en check ook al onze GTA 6-content, want rondom Rockstar is het de laatste tijd allesbehalve rustig...