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Kijk nu de onthulling van de Call of Duty: Modern Warfare 4 Multiplayer

Door Rudy Wijnberg
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Activision heeft eindelijk de multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare 4 onthuld. In de nieuwe trailer zien we de nodige actie, maar krijgen we ook een goed beeld van de twaalf nieuwe 6v6 multiplayermaps waarmee Call of Duty: Modern Warfare 4 lanceert.

Bekijk nu de drie minuten durende multiplayertrailer van Call of Duty: Modern Warfare 4. In de trailer zien we twaalf gloednieuwe 6v6-multiplayermaps voorbijkomen. Dat niet alleen, we krijgen ook meer te zien van de nieuwe Kill Block-modus, perks en gameplaymechanics. Zo zien we in CoD MW4 bijvoorbeeld een raket die zich dwars door beton graaft. Hierdoor ben je zelfs binnenshuis niet veilig voor roofdieren met een killstreak.

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Ook zien we een nieuwe vorm van attachments. Zo kunnen we met de Apex-attachments dodelijke foefjes aan onze al dodelijke wapens toevoegen. Denk hierbij aan een granaatwerper waarmee je met een laser de granaat naar het daadwerkelijke doelwit kunt leiden. Natuurlijk sluit de trailer af met de ultieme killstreak in de vorm van de nuke, waarmee we de match direct beëindigen.

Call of Duty: Modern Warfare 4 is vanaf 23 oktober 2026 verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. Meer geïnteresseerd in de singleplayer? Kijk dan hier de laatste Modern Warfare 4-campagnetrailer, waarin kameraadschap centraal staat.

Bron: Infinity Ward
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2373 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4

Ontwikkelaar

Infinity Ward

Uitgever

Activision Blizzard

Release

23 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl17 Final Form
11 uur geleden

Mwah The Rock slaat ff over. Multiplayers en zeker shooters zijn niet zo The Rock’s ding. The Great One is liever gewoon met zichzelf bezig 😎

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