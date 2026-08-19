Activision heeft eindelijk de multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare 4 onthuld. In de nieuwe trailer zien we de nodige actie, maar krijgen we ook een goed beeld van de twaalf nieuwe 6v6 multiplayermaps waarmee Call of Duty: Modern Warfare 4 lanceert.

Bekijk nu de drie minuten durende multiplayertrailer van Call of Duty: Modern Warfare 4. In de trailer zien we twaalf gloednieuwe 6v6-multiplayermaps voorbijkomen. Dat niet alleen, we krijgen ook meer te zien van de nieuwe Kill Block-modus, perks en gameplaymechanics. Zo zien we in CoD MW4 bijvoorbeeld een raket die zich dwars door beton graaft. Hierdoor ben je zelfs binnenshuis niet veilig voor roofdieren met een killstreak.

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Ook zien we een nieuwe vorm van attachments. Zo kunnen we met de Apex-attachments dodelijke foefjes aan onze al dodelijke wapens toevoegen. Denk hierbij aan een granaatwerper waarmee je met een laser de granaat naar het daadwerkelijke doelwit kunt leiden. Natuurlijk sluit de trailer af met de ultieme killstreak in de vorm van de nuke, waarmee we de match direct beëindigen.

Call of Duty: Modern Warfare 4 is vanaf 23 oktober 2026 verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. Meer geïnteresseerd in de singleplayer? Kijk dan hier de laatste Modern Warfare 4-campagnetrailer, waarin kameraadschap centraal staat.