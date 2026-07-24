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Knal er dit weekend op los in Hell Let Loose: Vietnam playtest

Door Joey Visser
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Heb je nog geen wilde plannen en ben je toe aan een nieuwe shooter? Dan kun je dit weekend aan de slag met de crossplay-playtest van Hell Let Loose: Vietnam.

Mil-sim enjoyers kunnen hun lol op, want uitgever Team17 en ontwikkelaar Expression Games hebben een crossplay-playtest aangekondigd voor dit weekend. Spelers kunnen sinds vanmiddag aan de slag met de aankomende game in grootschalige 50v50 gevechten op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Op deze manier kan de ontwikkelaar zijn servers alvast warmdraaien voor de release van 13 augustus. Mocht je toch aan het wachten zijn tot de game is gedownload, check dan ondertussen de Developer Q&A die onlangs is gedeeld.

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De release van Hell Let Loose: Vietnam stond oorspronkelijk op de planning voor 18 juni, maar werd uitgesteld. Tijdens verschillende bèta's verzamelde de studio enorm veel feedback vanuit de community, waaruit bleek dat er nog heel wat werk aan de winkel was om de game klaar te stomen voor release.

Bron: Team17
Joey Visser
Joey Visser Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,1/5 9 reviews 161 artikelen geplaatst

Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.

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Packshot Hell Let Loose: Vietnam
Hell Let Loose: Vietnam

Ontwikkelaar

Expression Games

Uitgever

Team17

Release

13 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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