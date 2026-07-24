Knal er dit weekend op los in Hell Let Loose: Vietnam playtest

Heb je nog geen wilde plannen en ben je toe aan een nieuwe shooter? Dan kun je dit weekend aan de slag met de crossplay-playtest van Hell Let Loose: Vietnam.

Mil-sim enjoyers kunnen hun lol op, want uitgever Team17 en ontwikkelaar Expression Games hebben een crossplay-playtest aangekondigd voor dit weekend. Spelers kunnen sinds vanmiddag aan de slag met de aankomende game in grootschalige 50v50 gevechten op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Op deze manier kan de ontwikkelaar zijn servers alvast warmdraaien voor de release van 13 augustus. Mocht je toch aan het wachten zijn tot de game is gedownload, check dan ondertussen de Developer Q&A die onlangs is gedeeld.

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De release van Hell Let Loose: Vietnam stond oorspronkelijk op de planning voor 18 juni, maar werd uitgesteld. Tijdens verschillende bèta's verzamelde de studio enorm veel feedback vanuit de community, waaruit bleek dat er nog heel wat werk aan de winkel was om de game klaar te stomen voor release.