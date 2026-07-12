Leak: LEGO 72051 Donkey Kong Arcade Set duikt op

Via de subreddit Legoleak is de LEGO 72051 Donkey Kong Arcade Set vroegtijdig onthuld. Benieuwd naar meer? Check hier de nieuwste info.

Oorspronkelijk via de gebruiker 'Gupytex' is deze set wereldkundig gemaakt. Met een duchtig prijskaartje van 200 dollar is het geen aankoop die je zomaar even doet, maar je krijgt er wel een behoorlijke set voor terug. De LEGO 2051 Donkey Kong Arcade Set is gebaseerd op de originele Donkey Kong-arcadegame. In deze titel moet Mario over tonnen springen en Prinses Peach redden uit de handen van de grote aap Donkey Kong. De visuals en key-art zijn gebaseerd op het originele werk van Nintendo en vormen dan ook een mooi nostalgisch geheel voor de gamers die zijn opgegroeid met deze klassieker. Verder heeft de set een leeftijdsrating van 18+ en bevat het 1367 steentjes.

Naar verluidt komt de LEGO 72051 Donkey Kong Arcade Set in augustus 2026 te verschijnen, al moeten we natuurlijk even wachten op bevestiging vanuit kamp LEGO of Nintendo. Ga jij deze set in huis halen? Laat het ons vooral weten!