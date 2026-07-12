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Leak: LEGO 72051 Donkey Kong Arcade Set duikt op

Door Bram Noteboom

Via de subreddit Legoleak is de LEGO 72051 Donkey Kong Arcade Set vroegtijdig onthuld. Benieuwd naar meer? Check hier de nieuwste info.

Oorspronkelijk via de gebruiker 'Gupytex' is deze set wereldkundig gemaakt. Met een duchtig prijskaartje van 200 dollar is het geen aankoop die je zomaar even doet, maar je krijgt er wel een behoorlijke set voor terug. De LEGO 2051 Donkey Kong Arcade Set is gebaseerd op de originele Donkey Kong-arcadegame. In deze titel moet Mario over tonnen springen en Prinses Peach redden uit de handen van de grote aap Donkey Kong. De visuals en key-art zijn gebaseerd op het originele werk van Nintendo en vormen dan ook een mooi nostalgisch geheel voor de gamers die zijn opgegroeid met deze klassieker. Verder heeft de set een leeftijdsrating van 18+ en bevat het 1367 steentjes.

Naar verluidt komt de LEGO 72051 Donkey Kong Arcade Set in augustus 2026 te verschijnen, al moeten we natuurlijk even wachten op bevestiging vanuit kamp LEGO of Nintendo. Ga jij deze set in huis halen? Laat het ons vooral weten!

Bron: Reddit
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5131 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
40 minuten geleden

Erg vet al hoop ik volgend jaar op een Donkey Kong Country set.

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Avatar Iam_Alex
Iam_Alex
Gameliner
40 minuten geleden

Holy.....

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl11 Commander
1 uur geleden

Heel vet, maar 200 dollar voor nog geen 1500 stenen vind ik vrij prijzig.

De samenwerking tussen Nintendo en LEGO is wel een mooie.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl16 Legend in the Making
2 uur geleden

The Rock vindt het er vet uit zien iig 😎

0
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl9 NPC 2.0
2 uur geleden

Heel vet. Ik heb laatst de LEGO Mario Kart set gekregen. Die ga ik binnenkort eens in elkaar zetten. Dit is ook een mooie.

0
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