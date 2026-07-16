Modders protesteren tegen ontslagronde Bethesda
Dat de game-industrie flink te kampen heeft met ontslagrondes, is tegenwoordig bijna dagelijks nieuws. Medewerkers van studio’s onder leiding van Microsoft en Sony moesten er dit jaar helaas ook aan geloven. Maar gamers laten dit niet zomaar op zich zitten.
Op 15 juli hielden vakbondsleden van Microsoft protestacties voor de studio’s van Xbox om te protesteren tegen de massale ontslagronde die het bedrijf vorige week in gang heeft gezet. Meer dan 400 banen waarvoor vakbondsvertegenwoordiging geldt, verdwijnen bij Bethesda Game Studios, ZeniMax en id Software.
Voor degenen die de werknemers willen steunen, hebben enkele modontwikkelaars een manier bedacht om hun solidariteit te tonen. Vorige week werden al OneBGS-vakbondslogo’s over Skyrim verspreid. Nu is ook de Wasteland van Fallout 4 overspoeld met protestuitingen van modders. Het idee is dat streamers, YouTubers of natuurlijk gewone spelers hun woede over de ontslagrondes kunnen uiten en solidariteit kunnen tonen met de gedupeerden.
Elianora
Het is een mooie manier voor gamers om hun stem te laten horen en (hopelijk) verschil in de toekomst te maken.
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T kwaad is al verschiet en ik ben bang dat t niks uithaalt.
Anders gaan ze zeker met modder gooien
De protesten zullen weinig verschil maken. Het is gewoon een grote puinbende geworden onder Phil Spencer bij Xbox