Modders protesteren tegen ontslagronde Bethesda

Dat de game-industrie flink te kampen heeft met ontslagrondes, is tegenwoordig bijna dagelijks nieuws. Medewerkers van studio’s onder leiding van Microsoft en Sony moesten er dit jaar helaas ook aan geloven. Maar gamers laten dit niet zomaar op zich zitten.

Op 15 juli hielden vakbondsleden van Microsoft protestacties voor de studio’s van Xbox om te protesteren tegen de massale ontslagronde die het bedrijf vorige week in gang heeft gezet. Meer dan 400 banen waarvoor vakbondsvertegenwoordiging geldt, verdwijnen bij Bethesda Game Studios, ZeniMax en id Software.

Voor degenen die de werknemers willen steunen, hebben enkele modontwikkelaars een manier bedacht om hun solidariteit te tonen. Vorige week werden al OneBGS-vakbondslogo’s over Skyrim verspreid. Nu is ook de Wasteland van Fallout 4 overspoeld met protestuitingen van modders. Het idee is dat streamers, YouTubers of natuurlijk gewone spelers hun woede over de ontslagrondes kunnen uiten en solidariteit kunnen tonen met de gedupeerden.

Elianora

Het is een mooie manier voor gamers om hun stem te laten horen en (hopelijk) verschil in de toekomst te maken.