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Modders protesteren tegen ontslagronde Bethesda

Door Hannah Herzberg
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Dat de game-industrie flink te kampen heeft met ontslagrondes, is tegenwoordig bijna dagelijks nieuws. Medewerkers van studio’s onder leiding van Microsoft en Sony moesten er dit jaar helaas ook aan geloven. Maar gamers laten dit niet zomaar op zich zitten.

Op 15 juli hielden vakbondsleden van Microsoft protestacties voor de studio’s van Xbox om te protesteren tegen de massale ontslagronde die het bedrijf vorige week in gang heeft gezet. Meer dan 400 banen waarvoor vakbondsvertegenwoordiging geldt, verdwijnen bij Bethesda Game Studios, ZeniMax en id Software.

Voor degenen die de werknemers willen steunen, hebben enkele modontwikkelaars een manier bedacht om hun solidariteit te tonen. Vorige week werden al OneBGS-vakbondslogo’s over Skyrim verspreid. Nu is ook de Wasteland van Fallout 4 overspoeld met protestuitingen van modders. Het idee is dat streamers, YouTubers of natuurlijk gewone spelers hun woede over de ontslagrondes kunnen uiten en solidariteit kunnen tonen met de gedupeerden.

Fallout ProtestmodsElianora

Het is een mooie manier voor gamers om hun stem te laten horen en (hopelijk) verschil in de toekomst te maken.

Bron: Rock Paper Shotgun
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 8 reviews 70 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
1 minuut geleden

T kwaad is al verschiet en ik ben bang dat t niks uithaalt.

0
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Anders gaan ze zeker met modder gooien

1
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
2 uur geleden

De protesten zullen weinig verschil maken. Het is gewoon een grote puinbende geworden onder Phil Spencer bij Xbox

2
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