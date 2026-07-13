Na meer dan tien jaar Early Access lanceert Angels Fall First 1.0

Na meer dan tien jaar in Early Access is het eindelijk zover voor ontwikkelaar Strangely Interactive. De sci-fi FPS Angels Fall First is in 1.0 uitgekomen.

De indiegame kwam oorspronkelijk 1 oktober 2015 te verschijnen en sindsdien is Strangely Interactive geduldig ermee aan de slag gegaan. Angels Fall First is een first-person sci-fi-oorlogsgame waarin verschillende wapentakken worden gecombineerd. Een soort mix tussen grootschaligere strategie en intiemere FPS-combat. Het richt zich op teamgerichte tactische gameplay en doelgerichte scenario's met een hoge herspeelbaarheid; en de 1.0-versie moet die gevoel verder versterken. Spelers kunnen in ieder geval aan de haal met twee nieuwe maps: de Incursion- en Territories-variant van het megaresort Darsalaam. Daarnaast is er een tien procent korting aan de gang voor de spelers die graag een extra centje willen besparen.

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Angels Fall First is nu te spelen via Steam.