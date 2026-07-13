Na meer dan tien jaar Early Access lanceert Angels Fall First 1.0
Na meer dan tien jaar in Early Access is het eindelijk zover voor ontwikkelaar Strangely Interactive. De sci-fi FPS Angels Fall First is in 1.0 uitgekomen.
De indiegame kwam oorspronkelijk 1 oktober 2015 te verschijnen en sindsdien is Strangely Interactive geduldig ermee aan de slag gegaan. Angels Fall First is een first-person sci-fi-oorlogsgame waarin verschillende wapentakken worden gecombineerd. Een soort mix tussen grootschaligere strategie en intiemere FPS-combat. Het richt zich op teamgerichte tactische gameplay en doelgerichte scenario's met een hoge herspeelbaarheid; en de 1.0-versie moet die gevoel verder versterken. Spelers kunnen in ieder geval aan de haal met twee nieuwe maps: de Incursion- en Territories-variant van het megaresort Darsalaam. Daarnaast is er een tien procent korting aan de gang voor de spelers die graag een extra centje willen besparen.
Angels Fall First is nu te spelen via Steam.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Poll
Poll: Wat is de allerbeste Nintendo-franchise?
Een nieuwe week en dus een nieuwe poll! Dit keer vragen we: wat is volgens jou de allerbeste Nintendo-franchise? Lastig, want de lijst is vrijwel...2 reacties
-
Guide
Guide: Wat je als Moonlight Peaks-beginner moet weten
Hier lees je als beginner de belangrijkste tips en trucs van Moonlight Peaks. Zoek je naar ertsen, blueprints of loop je vast? Dan is deze guide voor jou.0 reacties
-
Nieuws
Jurassic Park-acteur Sam Neill op 78-jarige leeftijd overleden
Acteur Sam Neill, bekend van Thor: Ragnarok en Jurassic Park, is op 78-jarige leeftijd overleden. Zijn familie maakte het nieuws bekend via Instagram.15 reacties
-
Nieuws
Gamer wint rechtszaak tegen bataljon Xbox-advocaten na gehackt account
Het was David versus Goliath. Een Braziliaanse gamer heeft een rechtszaak tegen Xbox gewonnen nadat Microsoft weigerde een gehackt account te herstellen.5 reacties
The Rock mag toch hopen dat alle Engelen na 10 jaar toch wel een keer gevallen zijn onderhand…