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Na meer dan tien jaar Early Access lanceert Angels Fall First 1.0

Door Bram Noteboom
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Na meer dan tien jaar in Early Access is het eindelijk zover voor ontwikkelaar Strangely Interactive. De sci-fi FPS Angels Fall First is in 1.0 uitgekomen.

De indiegame kwam oorspronkelijk 1 oktober 2015 te verschijnen en sindsdien is Strangely Interactive geduldig ermee aan de slag gegaan. Angels Fall First is een first-person sci-fi-oorlogsgame waarin verschillende wapentakken worden gecombineerd. Een soort mix tussen grootschaligere strategie en intiemere FPS-combat. Het richt zich op teamgerichte tactische gameplay en doelgerichte scenario's met een hoge herspeelbaarheid; en de 1.0-versie moet die gevoel verder versterken. Spelers kunnen in ieder geval aan de haal met twee nieuwe maps: de Incursion- en Territories-variant van het megaresort Darsalaam. Daarnaast is er een tien procent korting aan de gang voor de spelers die graag een extra centje willen besparen.

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Angels Fall First is nu te spelen via Steam.

Bron: Strangely Interactive
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5135 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Angels Fall First
Angels Fall First

Ontwikkelaar

Strangely Interactive

Uitgever

Strangely Interactive

Release

1 oktober 2015

Platforms

PC
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl16 Legend in the Making
4 minuten geleden

The Rock mag toch hopen dat alle Engelen na 10 jaar toch wel een keer gevallen zijn onderhand…

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