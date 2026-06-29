RAM-fabrikanten aangeklaagd om vermeend price-fixing

Terwijl de RAMageddon met de dag erger lijkt te worden en de consument zich steeds harder in het poepertje voelt genomen door de exorbitante prijsstijgingen, doet zich een interessante wending voor. De drie grote DRAM chipfabrikanten – Samsung, Micron en Hynix – worden ter verantwoording geroepen middels een aangespannen rechtszaak, waarin de drie partijen worden beschuldigd van het bewust creëren van schaarste en het collectief opdrijven van de prijzen.

Zoals te lezen op Law360 (paywall) is de zaak aangespannen omdat er aanwijzingen zijn dat de chipmakers met elkaar onder een hoedje spelen wanneer het gaat om de schaarste van DDR3 en DDR4 geheugen, alsmede het bewust verleggen van de focus op duurder HBM (High Bandwidth Memory) en de AI-markt te prioriteren boven de consument. Door de schaarste kunstmatig aan te wakkeren wordt de prijs van het gelimiteerde aanbod vanzelfsprekend flink opgedreven, maar de vraag is in hoeverre de fabrikanten daar dus een aandeel in hebben.

In de aanklacht wordt namelijk het argument opgeworpen dat minstens één van de drie op de schaarste had kunnen reageren. Het feit dat geen van de drie heeft besloten om dat te doen, spreekt volgens de aanklager boekdelen. Het vermoeden dat de drie met elkaar hebben afgesproken dat het de schaarste in stand houdt en daarmee de vraagprijs onbetwist kan blijven opschroeven, wordt daardoor alleen maar groter.

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Daarnaast weegt ook mee dat Samsung, Micron en Hynix geen last hebben van concurrentie, iets waar op korte termijn ook geen verandering is kan komen. Het opzetten van een productiestraat kost miljarden en zelfs al zou je die investering kunnen maken, dan ontbreekt het een nieuwkomer aan de kennis die de Big Three in de loop der jaren hebben vergaard. Hierdoor is er geen enkele externe partij die ook maar iets kan inbrengen in de huidige markt, laat staan een vuist maken tegen de praktijken waar de chipmakers nu van worden beticht.

Nu klinkt dit allemaal als een hoop hearsay en speculatie, zij het niet dat alle drie de chipmakers in het verleden met soortgelijke beschuldigingen te maken hebben gehad en daar ook schuldig aan zijn bevonden. In 2005 kreeg Samsung een boete van driehonderd miljoen dollar opgelegd nadat het schuld bekende in een zaak die bestempeld werd als een ‘internationaal complot om de DRAM markt te beïnvloeden. Hynix deed hetzelfde en kreeg een boete van honderdvijfentachtig miljoen dollar te verwerken. Micron ontliep de boete door het te melden en volledige medewerking te verlenen in het juridische onderzoek.

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Kan gebeuren, zou je zeggen, zij het niet dat de Chinese overheid iets meer dan een decennium later een soortgelijk onderzoek startte naar aanleiding van de forse prijsstijgingen tussen 2016 en 2018, waarbij wederom alle drie de partijen juridisch flink werden doorgelicht. Met deze kennis in het achterhoofd is men ditmaal dus nogmaals een juridische procedure gestart. Een keer kan, maar dit begint op een patroon te lijken.

Hoe het ook zij en wat dit op lange termijn ook teweeg mag gaan brengen, voorlopig zitten we nog wel even vast aan hoge RAM-prijzen, Maar ergens geeft het hoop dat de door Microsoft voorspelde verdubbeling misschien kan worden afgewend.

To be continued…